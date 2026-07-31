Meghalt Franco Baresi

Hatvanhat éves korában elhunyt a világbajnok Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója, adta hírül az MTI.

A milánóiak egykori csapatkapitánya, a nyolcvanas-kilenencvenes évek emblematikus futballistája haláláról a klubja számolt be, ám annak okát nem közölte. Baresinek tavaly augusztusban csomót távolítottak el a tüdejéből.

„A Milan gyászolja Franco Baresit, aki – akárcsak a 6-os számú meze – örökre a klub DNS-ének és történelmének elválaszthatatlan része marad” – idézi az MTI a klub honlapját. A futballista 2020-ban az AC Milan tiszteletbeli alelnöke lett.

Franco Baresi 2022 nyarán Fotó: OZAN KOSE/AFP

A középső védőt játszó labdarúgó 1982-ben világbajnokságot nyert az olasz válogatottal, de még 1994-ben is ott volt a tornán, ahol csapata a döntőig jutott.

Baresi 1978-ban, 17 évesen mutatkozott be a Milan felnőttcsapatában, 18 évesen már stabil kezdőnek számított, négy évvel később ő lett a csapatkapitány.

1989-ben második lett az Aranylabda-szavazáson holland csapattársa, Marco van Basten mögött. 1997-ben vonult vissza, miután 719 mérkőzést játszott a Serie A-ban, ezt a rekordot később klubtársa, Paolo Maldini döntötte meg. A válogatottban 81-szer szerepelt.

Franco Baresi a brazil Romarióval küzd a labdáért az 1994-es vb-döntőben Fotó: DANIEL GARCIA/AFP

Klubjával 1989-ben és 1990-ben nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, majd 1994-ben a Bajnokok Ligáját, az olasz bajnokságban vele a soraiban hatszor zárt az élen a Milan.