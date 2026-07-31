Pletser Tamás: Ha nem zárul le heteken belül az iráni háború, világszerte komoly olajáremelkedés jöhet

Piaci körülmények között sokkal magasabbnak kellene lennie a kőolaj világpiaci árának, de manipuláció jellemzi a piacot, mondta Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere. Február 28-a, azaz az Irán elleni háború megindítása óta ugyanis azért van egyensúlyban a világpiac, mert a világ folyamatosan a készleteit használja fel.

Körülbelül 1,3-1,5 milliárd hordóval csökkent a kőolajkészlet ebben az időszakban, részben az Egyesült Államok, részben a fejlett világ, részben Kína tartalékai csappantak meg. Ha normál piaci egyensúly lenne, legalább 20-40 dollárral magasabb lenne a kőolaj ára, de mivel ezek az országok a meglevő készleteiket folyamatosan a piacra dobják, az olajár lényegesen alacsonyabb szinten áll.

Fotó: AKOS STILLER

Pletser szerint ha pár héten belül nem egyeznek meg a felek az iráni háború lezárásáról, akkor valószínűleg elérkezünk egy olyan alacsony készletszinthez, ami már fennakadásokat okozhat az ellátási láncokban, és ez lényegesen magasabb árakhoz vezethet.

A kőolajtermékek árai azért lényegesen magasabbak, mint magának a kőolajnak az ára, mert ezekből nincsen olyan mértékű stratégiai készlet, mint kőolajból, ez okozza a dízelüzemanyag és a nyersolaj ára közötti soha nem látott különbséget.

Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a közel-keleti válság miatt az Arab-öbölben található 47 finomító termékei nem tudnak eljutni a világpiacra, a kőolajjal együtt a kőolajtermék sem tud kikerülni ebből a régióból. Emellett az orosz finomítói kapacitásoknak közel a fele megsérült az ukrán dróntámadások során, emiatt jóval kisebb az ország kőolajtermék-exportja, mint korábban, például a dízelexportot is leállította Moszkva és az országban is hiány tapasztalható. (Inforádió)