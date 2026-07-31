Shell-tulajdonrészt vesz a Mol, a terjeszkedő magyar olajmulti beteszi a lábát Ciprusra is

A Mol csoport megállapodott a Shell-lel a BG Cyprus Ltd. 100%-os tulajdonrészének megvásárlásáról – jelentette be közleményben a magyar olajvállalat. A társaságnak 35%-os részesedése van a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely a Kelet-Mediterrán térségben található, és magában foglalja az Aphrodite mélytengeri gázmező fejlesztési projektet is. A vételár 720 millió amerikai dollár.

A tranzakció révén a Mol csoport jelentős, alacsony kockázatú mezőfejlesztési projektbe lép be az Európai Unióban, ami „a kutatás-termelés üzletág számára a legnagyobb növekedési lehetőséget jelenti azóta, hogy 2019-ben 9,57%-os részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben”.

A Mol olyan nemzetközileg elismert vállalatokkal működik majd együtt, mint az amerikai Chevron (35%) és az izraeli NewMed (30%), írják.

Két boldog molos között egy boldog shelles a megállapodás aláírása után Forrás: Mol

„A jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok közepette ellenálló-képességünk és versenyképességünk fenntartásához elengedhetetlen, hogy nemzetközi portfóliónkat kiváló minőségű eszközökkel és elismert nemzetközi partnerekkel bővítsük” – idézi a közlemény Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatót.

A vállalatnak tizenegy országban vannak olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközei, ebből nyolcban, Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon termel is.