Trump szerint megállapodtak a Hamász lefegyverzéséről

Megállapodás született a Hamász lefegyverzéséről és arról, hogy Izrael kivonja erőit a Gázai övezetből – írta Donald Trump a Truth Socialön.

„A mai napon a Béketanács TÖRTÉNELMI megállapodást kötött a Hamász és az összes többi gázai fegyveres csoport TELJES LEFEDEZÉSÉRE. Ez egy monumentális lépés a tartós BÉKE és BIZTONSÁG felé. Ez a megállapodás kritikus lépés afelé, hogy Gázát végre egy új palesztin kormány irányítsa, amely szorosan együttműködik a Béketanácskal a palesztin nép megsegítése érdekében. Ugyanakkor Izrael megkapja a megérdemelt biztonságot, mivel Gázát többé nem használják terrortámadások bázisaként.”

Ez az a bizonyos Béketanács, amelybe anno Orbán Viktor is odafurakodott. Az amerikai elnök a a szervezetet – ami a csatlakozóktól egymilliárd dolláros, „élethosszig tartó tagsági” díjakat kért – a valaha létrehozott „legjelentősebb” nemzetközi szervezetek egyikének nevezte. A tagállamok összesen 7 milliárd dollárt ígértek a tanács gázai „segélycsomagjára”, Trump pedig további 10 milliárd dollárnyi amerikai támogatást helyezett kilátásba, de eddig nem nagyon hízott a Béketanács bankszámlája.

Az Egyesült Államok közvetítésével tavaly tűzszüneti megállapodást írt alá Izrael és a Hamász, de a tárgyalások a második szakasz végrehajtásáról – beleértve a Hamász lefegyverzését és Gáza újjáépítését – mindeddig lényegében holtpontra jutottak. Trump tavalyi, 20 pontból álló tűzszüneti terve előírja, hogy az Irán által támogatott fegyveres szervezet adja át fegyvereit, és semmisítse meg kiterjedt alagútrendszerét. A terv emellett az izraeli csapatok kivonását, egy új, technokrata palesztin kormány felállítását, egy nemzetközi biztonsági erő telepítését, valamint a több mint két éve tartó háború sújtotta Gázai övezet újjáépítését is tartalmazza.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A jelentések szerint a Hamász vezető tisztségviselői elfogadták a tervet, ugyanakkor máris vita alakult ki arról, hogy a szervezetnek Izrael kivonulása előtt vagy csak azt követően kell-e lefegyvereznie magát. (A Hamász szerint csak utána fogják magukat lefegyverezni.) Korábban egy izraeli tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy a javasolt feltételek nem elfogadhatóak Izrael számára. Izrael előfeltételként követeli a Hamász teljes lefegyverzését, a fegyverek eltávolítását Gázából, valamint az övezet teljes demilitarizálását bármilyen további lépés előtt, de a most bejelentett terv „nem ad megfelelő választ ezekre az elvárásokra, ezért Izrael jelezte kifogásait”.

A Hamász alapító chartája fegyveres ellenállást hirdet Izraellel szemben, és a szervezet eddig nem mutatott hajlandóságot arra, hogy lemondjon fegyverarzenáljáról. A Hamász a hónap elején bejelentette, hogy feloszlatta gázai kormányát, és a tűzszüneti megállapodás részeként kész átadni a hatalmat egy, az ENSZ támogatását élvező technikai bizottságnak.

Csütörtökön amerikai és a Béketanács (Board of Peace) tisztviselői nem tudtak pontos menetrendet mondani arra, mikor fegyvereznék le a Hamászt vagy más, Gázában működő fegyveres csoportokat, például a Palesztin Iszlám Dzsihádot. Annyit közöltek, hogy ez a folyamat várhatóan 200 és 350 nap közötti időt vehet igénybe. A szervezet vezetői a következő napokban Egyiptom, Katar és Törökország közvetítőivel tárgyalnak majd Trump gázai tervének második szakaszáról.

A gázai helyzet mindeközben továbbra is súlyos: helyi egészségügyi források szerint csütörtökön izraeli légicsapások legalább hat palesztin halálát okozták Gázában, köztük két gyermekét. Az izraeli hadsereg tovább bővíti katonai ellenőrzés alatt álló területeit a Gázai övezetben. Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint Izrael azt tervezi, hogy az övezet 70 százalékát vonja ellenőrzése alá. (Guardian)