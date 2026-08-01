ATV: Szijjártó után Budai Gyula is távozhat a Parlamentből

POLITIKA

Az ATV úgy tudja, személyi változásokra készül a Fidesz parlamenti frakciója, amelynek részeként Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője, és Hortay Olivér, ex-megafonos propagandista, a Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője is képviselői mandátumot kaphat.

Az ATV szerint az egyik megüresedő képviselői hely az adófizetői tízmilliárdokból szó szerinti munkahelyteremtést végrehajtó, a BYD-hoz szerződő Szijjártó Péteré lehet. A másik távozó személyéről egyelőre nincs megerősített információ, de az ATV szerint Budai Gyuláról lehet szó.

Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz-kormányzás utolsó korszakának egyik legnagyobb rejtélye volt, hogy mit csinál Budai Gyula, aki állandóan együtt mozgott Szijjártó Péter külügyminiszterrel, mármint annyira szorosan, hogy rendszeresen elkísérte külföldi útjaira és szinte az összes, a minisztériumi épületben tartott találkozóján és sajtóeseményen is ott ült a közelében, de soha nem szólalt meg, és a külügyminisztérium munkatársai se tudták, mit csinálhat a papíron „a szankciókból fakadó kihívások miatt szükséges gazdaságvédelmi intézkedésekért felelős miniszteri biztos”.

Mindez egybevág azokkal a napokban megjelent hírekkel, amelyek szerint a Fidesz parlamenti képviselőinek tizedét még idén lecserélik.

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