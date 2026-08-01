Nem ijedtek meg a szigorú tilalomtól Kispesten, locsolták a gyepet a Honvéd–MTK enbéegyes futballmeccs szünetében

Az alábbi felvételt Szily László futballszurkoló készítette a Honvéd–MTK futballmeccs szünetében:

Ilyen fotó szombaton délután már nem készülhetett volna. Magyar Péter miniszterelnök délelőtt bejelentette – több más fontos bejelentés mellett –, hogy az egyre súlyosbodó energiaválság miatt innentől tilos locsolni a sportlétesítményekben, hiszen minden csepp ivóvíz számít. Majd erre még rá is erősített fb-posztjában Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki azt írta: „A rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban. A döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk.”

Mindezek az információk a jelek szerint nem jutottak el a Bozsik Arénáig. Az MLSZ döntése legalább igen, a meccset nem este, villanyfény mellett kezdték el, mint ahogy az eredeti menetrendben szerepelt, hanem délután fél 6-kor.