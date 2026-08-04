40 milliárd forintot költött az Orbán-kormány külföldi ingatlanok vásárlására 16 év alatt

Az Orbán-kormány 16 évében tízmilliárdok mentek el reprezentatív külföldi épületek vásárlására Washingtontól Teheránig – írja a HVG. A lap cikkéből kiderül, hogy Észak-Koreában is van ingatlantulajdona Magyarországnak.
A HVG összesítése szerint 2010 óta nagyjából 40 milliárd forint ment el erre a célra a világ különböző országaiban. Az ingatlanok kiválasztásánál mindig szempont lehetett az exkluzív környezet, a több tízmilliárd forintért ugyanis mindössze 26 ingatlan tulajdonjogát szerezték meg.
Néhány konkrét eset:
Az állam a világ más pontjain is igen gyakran vásárolt arra hivatkozva ingatlant, hogy a kulturális életet segítse, emeli ki továbbá a lap. A washingtoni Kossuth Ház épületéért 3,1 millió dollárt, a kijevi Magyar Ház ingatlanáért 250 ezer dollárt, a fiumei központ épületéért 1,9 millió eurót kellett fizetni.
Jelenleg összesen – a 2010 előtt vásároltakat is figyelembe véve – 158 olyan ingatlana van külföldön a magyar államnak, amelyben valamilyen hivatalos munka, általában külképviseleti vagy kulturális tevékenység folyik.