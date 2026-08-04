Aung Szan Szú Csí él

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Aung Szan Szú Csí, a bebörtönzött mianmari ellenzéki vezető találkozhatott a Nemzetközi Vöröskereszt küldöttségével. Két és fél év után, amikor levelet írhatott a fiának, ez az első megerősített bizonyíték arra, hogy a Nobel-békedíjas politikus életben van. A találkozóról a mianmari katonai kormányzat által közzétett fotó alapján úgy tűnik, Aung Szan Szú Csí jól van és egészséges.

A mianmari vezetőt a 2021-ben végrehajtott puccs után vették őrizetbe, majd több eljárásban ítélték több évtizedes börtönbüntetésre, nemzetközi megfigyelők szerint koholt vádak alapján. Aung Szan Szú Csí a korábbi katonai diktatúrák idején már 15 évet házi őrizetben töltött.

Fotó: HANDOUT/AFP

A hadsereg 2021 februárjában vette át a hatalmat. A választáson győztes Aung Szan Szú Csít és további több tízezer politikust és másként gondolkodót bebörtönöztek. Az ENSZ emberiesség ellen elkövetett bűntettnek nyilvánította a katonai junta által elkövetett cselekményeket, és szankciókat léptetett életbe Mianmar ellen.

A kormányzat eddig is ismétlődően hangoztatta, hogy az immár 81 éves politikus életben van, de soha nem szolgáltattak meggyőző bizonyítékot erre. A Nemzetközi Vöröskereszt küldöttségével összehozott találkozóról egyéb részleteket nem közöltek. (BBC)

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A katonai puccsal megbuktatott, Nobel-békedíjas ellenzéki vezető jelenleg is börtönben van, miután eddig 11 évet kapott más ügyekben. Most korrupcióval vádolták.

Mészáros Juli
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