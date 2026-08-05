A magyar kormány több vizet kért a Dunában a szlovákoktól, de Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter szerint ez vízhiánnyal járna

Szlovákia jelenleg nem tudja jelentősen növelni a Duna Magyarországra érkező vízhozamát. Ezt szerdai sajtótájékoztatóján Tomás Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter közölte az MTI tudósítása szerint.

Magyarország jelenleg másodpercenként 400 köbméternyi vizet kap, amivel Taraba szerint Szlovákia eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Ez a rendszer hétfő óta van érvényben.

A miniszter elmondta, hogy kedden telefonon tárgyalt a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. Az alacsony vízhozam Szlovákiában is gondokat okoz, de a szlovák környezetvédelmi miniszter elutasította azokat az állításokat, hogy Szlovákia visszatartaná a vizet, hogy áramtermelésre használja a Bősi Erőműben. Taraba szerint jelenleg a nyolc turbina közül csak egy üzemel, amely elsődlegesen a szükséges vízhozamot biztosítja.

A magyar fél kérte a vízhozam jelentős növelését. Taraba viszont figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés csak rövid időre oldaná meg a helyzetet, és jelentős vízhiányt okozna a határ mindkét oldalán. Kiadós esőzés esetén Szlovákia kész elsődlegesen átengedni a víztöbbletet Magyarországnak. A miniszter úgy véli azonban, hogy az intézkedés nem veszélyeztetheti a Duna szlovákiai szakaszának vízrendszerét. Szlovákiának takarékoskodnia kell a vízzel, hogy ne kerüljön saját maga is válságos helyzetbe.