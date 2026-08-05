Csak áramra százmilliárdokkal többet kell költenie az országnak a hőség miatt, és nagy a baj a földeken is

A tartós szárazság és az extrém meleg miatt apadnak a jelentős európai folyók, emiatt csökken az erőművek villamosenergia-termelése (a „tartós” itt nem néhány hetes időtávot jelent, hanem azt, hogy már télen kevesebb hó volt Európában, ezért tavasszal elmaradt vagy a szokásosnál jóval alacsonyabb szinten tetőzött a tavaszi zöldár). Mindeközben az extrém meleg miatt nő a kontinens egészének az áram iránti igénye. A kisebb kínálat és nagyobb kereslet egyenlege magától értetődően az árak emelkedése.
Ezért nem nehéz belátni, hogy a mostani rendkívüli időjárási helyzet a legnagyobb sokkot – nemzetgazdasági szempontból – a villanyszámla megugrásával okozhatja. Mert az igaz, hogy a lakossági fogyasztásért közvetlenül – részben vagy egészében - fix árat fizetnek a felhasználók, ha valaminek van egy valódi ára, azt a nap végén valakinek meg kell fizetnie. Amit a háztartások nem közvetlenül, a számlában fizetnek meg, azt „állja helyettük” a költségvetés, aminek pedig a lakosság is befizetője. Mintha nyitnánk egy zártkörű klubot, ahol csak 500 forint egy feles, de a klubtagsági díjból szépen visszanyernénk a veszteséget.
Az áramnál ráadásul még rosszabb a helyzet.
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Európában, és főleg a térségünkben áramellátási válságot okozhat, és az árak elszabadulásához vezethet az aszályos időjárás. Tudunk-e áramot venni, és mennyiért? Mi az a gördülő áramszünet? Hány légkondi egyenlő egy paksi erőművel? Lesz-e az energiaválságból gazdasági krízis?