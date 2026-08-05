Lannert Judit: Takaró Mihály immár semmilyen befolyással nem bír az oktatás irányítására

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Az oktatási és gyermekügyi miniszter arról posztolt, hogy az új Nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják, az új, átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé.

„Miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát – megkeserítve a középiskolás tanulók és tanáraik életét – ezért ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdtük. Első lépésként teljesen megújítottuk az érettségi tétel-előkészítő bizottságot. Az új szabályozásra vonatkozó javaslatot már az új bizottság készíti el”

– írta Lannert Judit, aki szerint a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, ami csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, és növeli a magyartanárok szakmai szabadságát.

Lannert Judit oktatási és gyerekügyi miniszter
Fotó: Kun Zsuzsi/Qubit

A tervek szerint nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezetről, hogy a végleges szabályozás a pedagógusok és a szakmai szervezetek tapasztalataira is épüljön. Lannert azt írja:

„Ezzel végleg felszámoltuk azt a gyakorlatot, hogy egy politikai bizalmi tanácsadó egyszemélyben határozza meg egy ágazat jelenét és jövőjét, Takaró Mihály immár semmilyen befolyással nem bír az oktatás irányítására.”

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