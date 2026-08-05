Virtuális lincselésről beszél az M1 Híradó éléről fél nap után kirúgott Hajdú Gábor, Mészáros Lőrinc korábbi sajtósa

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Szakmai előéletével a teljes menedzsment tisztában volt, a munkaszerződést a vezérigazgató is ennek tudatában írta alá, Magyar Péter kommentje után mégis azonnal felhívták, hogy olyan teher lett, amelyet a közmédia nem tud felvállalni -á írja az M1 híradó éléről már az első napján kirúgott Hajdú Gábor, aki szerint virtuális lincselésbe torkollott a kinevezésről szóló hír.

Hajdú Gábornak a szintén az új Híradóba felvett Borsa Miklóssal együtt hétfőn már az első munkanapján felmondtak: miután elkezdtek pörögni a cikkek és posztok a NER-es propagandasajtóban játszott szerepükről, Magyar Péter miniszterelnöként odakommentelt a hírt közlő Telex cikke alá, majd pedig a közmédia vezetősége gyoran visszavonta mi dkettejük kinevezését.

A történekre most posztban reagáló Hajdú, a fél nap után eltávolított főszerkesztő így rakta össze a nem túl hosszú eseménysort:

19:42 Az MTI közzéteszi a kinevezésről szóló hírt, amelyet átvesznek a hírportálok.

Ezt követően a miniszterelnök kommentet fűz a Telexen megjelenő hír alá, amely így hangzik: nem hinném…

21:24-kor hívnak, hogy közöljék: olyan teher lettem, amelyet a közmédia nem tud felvállalni virtuális lincselésbe tor kollik egy kinevezésről szóló hír.

Hajdú Gábor szerint ezzel a közmédia új vezetése rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozta őt és a családját, ráadásul ugyanazzal az indokkal távolították el, amivel előtte felkérték, methogy mindkét esetben arra hivatkoztak, hogy helyre kell állítani a közmédia hitelességét.

„A hitelességen alapuló három évtizedes munkásságomat sutba dobva úgy ráztak le, mint kutya a vizet. Finoman fogalmazva is kisszerű”

- írja a posztjában Hajdú, azt hangsúlyozva, hogy büszke a pályafutására, amely szerinte mindig is nyitott könyv volt, és az M1-be is a szakmai előélete tudatában, sőt arra való tekintettel hívták.

Hajdú, aki a 2010-es években Hír TV-s, majd Echo TV-s volt, az utóbbi években pedig a Talentis Groupnál, azaz Mészáros Lőrinc cégénél volt kommunikációs specialista, a posztjában azt állítja, hogy ő mindig kiegyensúlyozottságra törekedett, és soha nem vett részt propagandaműsorok készítésében - „ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon engem vádolnak ezzel”.

„A dolog pikantériája, hogy miniszterelnök úrral, aki 2022 és 2024 között a cégcsoporthoz tartozó MBH Bank felügyelőbizottsági tagja volt, kollégák voltunk”

- írja arról, hogy az elmúlt időben valóban a Mészáros Csoportnál dolgozott.


„Ha valaki az elmúlt 16 évben fideszes cégnél vagy a kormánynak dolgozott akár alkalmazottként, akár vezető beosztásokban (pl. diplomataként, vezérigazgatóként, FB-tagként, államtitkárként stb.), akkor el kell lehetetleníteni, mert a közösségi hálón egy aktív kör vérre szomjazik? nem hinném…

Lehet-e úgy független a közmédia, hogy Facebook-bejegyzésekre alapozott vélemények alapján történnek döntések? nem hinném…”

- zárja posztját az M1 Híradó éléről fél nap után egy miniszterelnöki kommentet követően kirúgott Hajdú.

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