Két településen több ezer embert érintő csőtörések vannak

A Tolna megyei Paks-Dunakömlődön és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések vannak - közölte hőségügyi gyorsjelentésében a kormány.

Paks-Dunakömlődön a Szabadság utcában történt csőtörés elhárítása várhatóan három órát vesz igénybe. A csőtörtés 1400 embert érint, előkészítés alatt áll a szükségvízellátás biztosítása arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna.

Emődön a Kossuth Lajos utcában gerincvezeték tört el, amely 2500 felhasználót érint, a hiba elhárítása itt is megkezdődött.

A legmagasabb hőmérséklet délelőtt országosan 39,7 Celsius-fok volt, Budapesten 39 fok. Csapadék jelenleg nincs és nem is várható. További fejlemények:

A közlekedésben jelenleg 23 vasútvonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz három erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés.

A honvédség Budapestről Szentendrére és Pócsmegyerről Tahitótfaluba, illetve Szárról Csabdi-Vasztélypusztára folyamatosan szállít ivóvizet hat vízszállítóval. Az Újbudai Közterület-felügyelet telephelyére, valamint a XXI. kerületi önkormányzatnak ezer-ezer zacskó ivóvizet szállítottak ki.

Csütörtök délelőtt 1 284 helyszínen volt vízosztás, 783 helyszínen pedig párakapu üzemelt.

Címlapkép: szerdai tarlótűz Székesfehérvár határában, MTI/Vasvári Tamás