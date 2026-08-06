Telex: Visszamentek a kassai bádoggettóba a Szalonnára költözött családok

Elment Szalonnáról az a két, mélyszegénységben élő, magyarul nem beszélő roma család, akik az elmúlt hetekben költöztek a kassai Lubina nevű illegális bodévárosból a borsodi faluba – írja a Telex. Azt a forrásaik nem tudták megmondani, hogy átmenetileg, vagy tartósan hagyták el a borsodi falut a kisgyerekekkel érkező családok, akiknek kassai lakóhelyeit azóta már részben szét is szedték.

A Lubina Fotó: Németh Dániel/444

A belügyminisztérium augusztus elején indított vizsgálatot annak felderítésére, hogy ki szervezte és finanszírozta a költözéseket, milyen ingatlan- és hitelszerződések születtek, valamint azt is vizsgálják, történt-e kényszerítés, megtévesztés, kiszolgáltatott helyzettel való vagy pénzügyi visszaélés.

Helyi riportunkban részletesen írtunk arról, hogy nem tömeges migrálásról van szó, hanem két-három családról, de az ő Magyarországra költöz(tet)ésük valóban szervezettnek tűnik – és elég egyértelmű, hogy a kassai választási kampánnyal függ össze. Konkrétan egy kerületi polgármester kampányával, aki már most is igen népszerű lett azzal az ígérettel, hogy a határ magyar oldalán helyezi el a nyomortelep lakóit. Borsodban sokan attól tartanak, hogy az olcsó népszerűségre törekvő szlovák politikusok az észak-magyarországi falvakba akarják exportálni a saját cigány gettóikat, és ha ebből megpróbálnak rendszert csinálni, az felboríthatja az amúgy is leszakadt térség falvainak maradék békéjét.

Szalonna Fotó: Németh Dániel/444

Az egyórányi autózásra lévő Encs polgármestere azt nyilatkozta nekünk: