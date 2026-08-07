A KDNP követeli, hogy vegyék le a szociális minisztériumról a feliratot, ami szerint „ebből az épületből irányították az Orbán-kormány gyűlöletpropagandáját”

„A minisztériumunk épülete korábban az Orbán-kormány propaganda központja volt. Ma már a Szociális és Családügyi Minisztérium otthona” – írta július 10-én a Facebook-oldalán Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A Várnegyedben található épületre akkor nemcsak az új minisztérium nevét viselő tábla került ki, hanem egy másik is, ezzel a felirattal:

„Korábban ebből az épületből irányították az Orbán-kormány gyűlöletpropagandáját. Ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja.”

Most az előző kormány kommunikációs tevékenységét bíráló tábla hatósági engedélyét kérte számon és annak hiányában a tábla haladéktalan eltávolítására szólított fel a KDNP frakcióvezetője.

Rétvári Bence Facebookon azt írja, egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Szociális és Családügyi Minisztérium nem tudta bemutatni azt a hatósági engedélyt, ami alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára.

Rétvári a tábla elhelyezését törvénytelennek, a jelenlegi helyzetet jogszabálysértőnek nevezte, és a szabálytalanul kihelyezett tábla azonnali eltávolítására szólított fel. A táblán szereplő szöveget hazugnak és gyűlöletkeltőnek minősítette, aminek semmi más célja nincs, mint a megbélyegzés, a lejáratás, semmire sem jó, csak a megosztottság és gyűlölet növelésére.

Azt írja, a jogszabályokat a minisztériumoknak fokozottan be kell tartani, és egy miniszter nem mutathat olyan példát az embereknek, hogy a nekik nem tetsző jogszabályokat nem kell betartani. Ez nem jogállam, hanem önkény ~ fogalmazott.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A tárca államtitkára, Barna-Szabó Tímea az említett írásbeli válaszban azt írta: a Szociális és Családügyi Minisztérium épületén elhelyezett tábla arra emlékeztet, hogy innen irányították azt a kommunikációs gépezetet, ami éveken át ellenségképeket gyártott, félelmet keltett, és egymás ellen fordította a magyar embereket, míg ma ugyanez az épület egészen más célt szolgál: a családokért, a gyermekekért, az idősekért, a rászorulókért, az esélyegyenlőségért és az emberi méltóságért felelős minisztérium otthona.

Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt a kormány kommunikációs költéseit sokszor 100 millió forintokban lehetett mérni, nem havi, de még csak nem is heti, hanem napi szinten – jegyezte meg Barna-Szabó Tímea a válaszában, amiben a tábla kihelyezésének hatósági engedélyére nem tért ki.