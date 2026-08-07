„Csak pánik ne legyen!” – lapítanak a hatóságok, miközben összeért a rákospalotai és újpesti szennyezés

Újpesten közel száz, Rákospalotán 298 ingatlan tulajdonosának tiltották meg a fúrt kút használatát.

A két terület alig egy kilométerre van egymástól, de a helyrajzi számok alapján megrajzolt térkép szerint a szennyezés összeért.

Rákospalotán és Újpesten is egy-egy rég megszűnt gyár volt a szennyező, az előbbi helyen lakópark épült volna, az utóbbin még mindig stadiont akarnak.

A lakóknak egyik helyen sem mondanak érdemi információt az illetékes hatóságok, mérésekkel nem segítik őket, a veszély valós mértékével nincsenek tisztában.

Gyalog alig negyedórányira, kocsival két percre van egymástól a Fóti útra tervezett új újpesti stadion és a Rákospalotai Összevont Óvoda. Két olyan ügy, amivel vissza-visszatérően foglalkoztunk az elmúlt években. Az újpesti Kertvárosban élők egy része nem szeretne stadiont a szomszédságában, a rákospalotai óvoda helyiségében pedig rákkeltő mérget mutattak ki, emiatt tavaly tavasszal bezárták, azóta se nyitották ki.

Sunnyognak, hallgatnak

A két ügy most a szó szoros értelmében összeért. Ez látszik az érintett ingatlanok – itt tiltották meg a fúrt kutak használatát – helyrajzi számai alapján készült térképen, amit a rákospalotai civil tiltakozást szervező Salát Zalán Pétertől kaptunk:

Közös pont az egykori szocialista ipari örökség, aminek környezetpusztító hatása máig velünk van. Közel negyven év sem volt elég arra, hogy felszámoljuk a súlyos szennyeződéseket, ehelyett hatóságok és hivatalok egymásra mutogatnak és sunnyognak. És ez a másik közös pont. A „csak pánikot ne keltsünk”-hozzáállás jegyében inkább kétségek között hagyják az érintett több ezer embert. Senki nem tájékoztatja rendesen a rákot okozó szennyeződések közvetlen közelében, netán azokkal együtt élő embereket, nem segít nekik a szennyeződés mértékét kimutató mérésekkel, senki nem mondja meg nekik, hogyan lesz megtérítve a káruk, egyáltalán: pontosan mivel is néznek szembe. Ehelyett hivatalok és hatóságok egymásra mutogatnak, vagy még azt sem, inkább csak hallgatnak az ügyben.

Rákospalotán a Budapesti Finomkötöttárugyár rákospalotai üzeméből, Újpesten a Tungsram egykori Vákuumtechnikai Gépgyárából indult a szennyezés. Közös pont több más mérgező anyag mellett a már kis mennyiségben is erősen rákkeltő tetraklór-etilén nevű anyag jelenléte. Ez egy erős oldószer, zsírtalanító és fehérítő anyag, gépeket mostak ilyen szerrel, a seregben is ezt használták tankok mosására. Az óvodát azért kellett bezárni, mert két helyiségben is kimutatták ennek a föld alól, repedéseken át szivárgó anyagnak a jelenlétét.

És az is közös pont, hogy Újpesten és Rákospalotán is több száz ingatlanhoz tartozó kút használatát tiltották meg pár hete. De hogy milyen veszélynek vannak kitéve az ott élő emberek, arról semmit sem tudnak.

Óvodában mértek, lakásokban, magánházakban nem

A rákospalotai üzem helyére mélygarázsos lakóparkot terveztek, de amikor nyilvánvalóvá lett, hogy milyen nagy a szennyezés mértéke, a beruházó elállt szándékától. A 2025. márciusi kockázati számítások összegzése az építkezés elhalasztását javasolta, és csak a teljes kármentesítés után tartotta reálisnak a „lakó célú beépítést”. Ebben a dokumentumban a káros anyagok meglététét térképeken ábrázolták, már ezen látszott, hogy a tetraklór-etilén szennyzése benyúlik az óvoda területére is. Ezután mértek az óvoda helyiségeiben, és zárták be sebtében tavaly húsvét előtt. Arról azóta sem mondott senki semmit, hogy mi a helyzet azokkal a házakkal, ahol emberek élnek, a hivatalok nem rendeltek el méréseket magánházakban.

A bezárt rákospalotai óvoda Fotó: Bankó Gábor/444

Az érintett – tavaly 77, idén június 23-án már 298 – ingatlantulajdonosok saját kútjaik használatának megtiltásáról kaptak értesítést.

Stadion oké, talajvíz nem oké

Az újpesti nem szimplán környezetvédelmi ügynek indult. Jellemző példája volt annak, hogyan él vissza az Orbán-kormány azzal, hogy bármilyen, számára kedves beruházást kiemelt jelentőségűvé nyilváníthat. Kicsavarva ezzel minden lehetőséget a helyi közösség kezéből, hogy sorsát saját maga alakíthassa. Az új újpesti stadiont a volt Tungsram-gyár területén akarták megépíteni csöndes, kisvárosi utcák szomszédságában. Egy olyan telken, amelyik Hernádi Zsolt, a klubot tulajdonló Mol Rt. elnök-vezérigazgató érdekeltségében volt. Az ipari ingatlanokat gyorsan lebontották, majd az országgyűlési választás után az építtető fél évre szüneteltette a beruáházást.

Az újpesti stadion a bejelentés után, július 8-án megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Pest Vármegyei Kormányhivataltól. Ugyanez a hatóság néhány nappal később kiadott határozata ugyanakkor teljes körű talajvíz-használati korlátozást rendelt el, miközben a szennyezés már évek óta tudott volt. Jellemző, hogy az ingatlanok jegyzékét kérésre sem küldték el az újpesti önkormányzatnak – a jegyzőnek kell értesíteni a tulajdonosokat –, ezért az önkormányzat egy három évvel ezelőtti dokumentációt felhasználva értesítette a tulajdonosokat.

Az egykori Tungsram gyártelepe a bontás előtt Fotó: Bankó Gábor/444

A Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata szerint „a talajvízszintet elérő alapozási szerkezetek – különösen a stadion alatti mélygarázs – befolyásolhatják a talajvíz áramlási viszonyait, amelynek következtében a szennyezőanyagok eloszlása és a szennyezettség kiterjedése is megváltozhat. Ennek megfelelően a fejlesztés megvalósítása hatással lehet a terület szennyezettségi állapotára.”

Felmerül a kérdés: hogyan adott ki ugyanez a hatóság környezetvédelmi engedélyt néhány nappal korábban?

A cikk elején bemutatott térkép alapján a szennyezett terület érinti a vasutat és a vasútállomást is. Ez azért érdekes, mert itt az állam tervez egy nagyberuházást. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tervei szerint az itt található Rákospalota-Újpest Vasútállomásig hosszabbítják meg a 3-as metrót, és fejlesztenék az itt futó Budapest–Vácrátót–Vác-vasútvonalat. Kérdés, mennyiben hátráltatja mindezt, ha kiderül itt is a talajszennyezettség.

„A tervezett beruházások előkészítése során minden esetben elvégezzük a szükséges környezetvédelmi vizsgálatokat, így a talaj- és talajvízvédelmi szempontok vizsgálata is a tervezési folyamat része – írta válaszában a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. – A rendelkezésünkre álló információk szerint ugyanakkor a közelmúltban feltárt tetraklór-etilén-szennyezések elsősorban a volt Tungsram- és a volt Szövőgyár területéhez köthetők, ezek kármentesítése, illetve lehatárolása folyamatban van, és jelenlegi ismereteink szerint a tervezett vasúti fejlesztések területét nem érintik. Amennyiben a beruházások előkészítése során bármely helyszínen szennyezettség gyanúja merül fel, a szükséges mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat elvégezzük, és a kivitelezés ennek megfelelő műszaki megoldásokkal valósul meg.”

Kérdések vannak, válaszok még nincsenek

Kerestük a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, az újpesti stadion környezetvédelmi engedélyéről, az elrendelt kúttilalmakról, a kármentesítésről kérdeztük őket. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tervezik-e mérni az esetleges szennyezettséget az érintett ingatlanokban, ahogy az óvoda esetében is tették, valamint mit gondolnak: kinek a feladata az érintett területen élők tájékoztatása.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnak írt levélben arról érdeklődtünk, tudnak-e a szennyezésekről, van-e bármilyen ráhatásuk a történtekre. Tudnak-e abban segíteni, hogy az itt élők

kellő információhoz jussanak arról, mekkora veszélynek vannak kitéve;

otthonainak, földjeinek, vizeinek szennyezettségét bemérjék,

szűrővizsgálatát elvégezzék.

A válaszokat, amint megérkeznek, közöljük.

(A címlap- és borítókép Kiss Bence munkája)