Óriási meglepetést okoztak a hazai árak, évtizedes mélyponton az infláció

A várt 1,5 százaléknál is alacsonyabb lett júliusban a fogyasztói árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint. A hetedik hónapban átlagosan 1,2 százalékos áremelkedést regisztrált a hivatal a júniusi 1,7 százalék után, aminél alacsonyabbra 2016 vége óta nem volt példa Magyarországon. Júniushoz képest az árak 0,1 százalékkal csökkentek.

A termékek főcsoportjai szerint az élelmiszerárakban is nagyon rég nem látott változás történt, ugyanis átlagosan 1,1 százalékkal lettek olcsóbbak az élelmiszerek tavaly júliushoz képest. Ilyenre pedig, vagyis az árak csökkenésére szintén 2016 vége óta nem láthattunk példát. Ha a vendéglátási szolgáltatásokat nem vesszük bele, akkor az árcsökkenés mértéke még ennél is nagyobb, 4,4 százalékos volt. Legnagyobb mértékben a húskonzerv ára esett vissza, 26,9 százalékkal, a vaj, vajkrém 14,1, a sertéshús 13,1, a friss hazai- és déligyümölcs ára pedig 12,5 százalékkal csökkent. A rangsor másik végén a cukorka, méz drágult a legjobban tavaly júliushoz képest, 4,9 százalékkal, az étolaj pedig 3,8 százalékkal lett drágább.

A szolgáltatások ára 4,7 százalékkal lett magasabb, a szeszes italok, dohányáruk ára pedig 2,9 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 3,5 százalékkal. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 10,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,5 százalékkal többet.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,8 százalékkal emelkedett, a gyógyszer, gyógyáruk 3,4 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára viszont 0,1 százalékkal mérséklődött.

A nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számolt infláció 0,8 százalékos lett júliusban.