A dél-koreai futballszövetség elnézést kért a bíróknak nyújtott szexmasszázs miatt

A Dél-Koreai Labdarúgó Szövetség (KFA) elnézést kért amiatt, hogy a szervezésében szexmasszázzsal kényeztették a külföldi játékvezetőket. A KFA képviselője pénteken nyilvánosan beismerte, hogy legalább hét válogatott mérkőzés előtt látogatásokat szerveztek és fizettek külföldi bíróknak különböző szöuli masszázsszalonokba, ahol azok szexuális szolgáltatásokban is részesültek.

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Egy hatósági vizsgálat során 2011-es és 2012-es számlák és utalások kerültek elő, melyek egyértelműen bizonyítják ezt. Az egyik esetben, 2012 februárjában a Kuvait elleni sorsdöntő világbajnoki selejtező előtt két japán asszisztenst vittek el egy masszázsszalonba, a másnapi mérkőzést 2-0-ra megnyerték a dél-koreaiak. Az ugyanakkor nem derült ki közvetlenül, hogy a KFA meccset befolyásoló döntéseket várt volna el a bíróktól.

A botrány egy másik kétes ügy nyomán pattant ki, miután a rendőrség csütörtökön házkutatást tartott a szövetségnél amiatt, hogy a KFA manipulálta a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Hong Mjungbo 2024-es kinevezését. Szakemberek már a kinevezés idején jelezték, hogy Hong elvileg nem ment át az előírt pályázati folyamaton, amikor 2024 júliusában másodszor is átvette a válogatott irányítását. Az 57 éves tréner nemcsak az idei, hanem a 2014-es brazíliai világbajnokságon is kudarcot vallott, a csapat egyik alkalommal sem jutott tovább a csoportkörből. (MTI)