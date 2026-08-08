Csaknem 1700 éves híd bukkant elő a Dunából az alacsony vízállás miatt Bulgáriában

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában ismét felszínre kerültek a Constantinus-híd rendszerint víz alatt rejtőző maradványai. A Kr. u. 328-ban átadott, több mint két kilométeres híd Ulpia Oescust kötötte össze Sucidavával (annak romjai a mai Romániában találhatók), és az ókor egyik leghosszabb ismert átkelője volt – írja a Múlt-kor történelmi magazin. A híd felszínre bukkanásáról eredetileg a bolgár Pleven városában lévő regionális helytörténeti múzeum Facebook-posztja számolt be a hét közepén.

A történettudományi portál azt írja, hogy régészek most drónfelvételekkel dokumentálják és térképezik fel a híd látható alapozását, mielőtt az a vízszint emelkedésével ismét elmerülne. A Múlt-kor megjegyzi: az építmény csak néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét, a szakértők szerint ugyanis 367-re már nem volt használható. A híd pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok.