Foci-Vb 2026

Infantino UEFA-pénzből fizette ki a szeretőjét a friss leleplezés szerint

sport

Az európai labdarúgó-szövetség, mármint az UEFA, egy hatszámjegyű lelépti díjat fizetett ki és egy méregdrága mesterképzést is állt Gianni Infantino korábbi szeretőjének, amikor a FIFA elnöke még a szervezet főtitkáraként dolgozott – derítette ki a brit Telegraph. A lap értesülései szerint a négygyermekes, házas Infantino még az UEFA-nál töltött évei alatt folytatott viszonyt a szervezet egyik alacsonyabb beosztású munkatársával, akit a kapcsolat idején gyorsan elő is léptetett egy jobban fizető vezetői pozícióba.

A nő fizetése az előléptetéssel 30 százalékkal, nagyjából 160 ezer svájci frankra nőtt, ami állítólag komoly feszültséget és gyanakvást szült a kollégák körében. A viszonyt végül az UEFA akkori elnöke, Michel Platini leplezte le, aki ultimátumot adott Infantinónak: „vagy a nő ő távozik, vagy te” - mondta neki a lap szerint.

Infantino a nő menesztése mellett döntött, ám elérte, hogy az európai futballfejlesztésre és utánpótlásra szánt közpénzekből fedezzék a szeretője hatszámjegyű lelépési pénzét, plusz az évi 45 ezer fontba kerülő MBA-képzését, és még egy új, jövedelmező állást is intézett neki.

Gianni Infantino FIFA-elnök a '26-os vébén a brazil-skóton Miamiban.
Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

A Telegraph megkeresésére az UEFA kiadott egy közleményt, melyben megerősítették a kifizetéseket, és azt hangsúlyozták, hogy 2016 óta jelentősen szigorították a belső előírásokat.

Az, hogy az UEFA ennyire nyíltan elismeri a történteket, akár meglepőnek is tűnhetne annak, aki nem követi a foci körüli háborúkat. Valójában azonban az is simán benne van, hogy maga az európai labdarúgószövetség szivárogtatta ki a sztorit a sajtónak, hiszen az UEFA most már nyílt háborúban áll a FIFA-val: Infantino legújabb, a focivébé eladásáról szóló közfelháborodást okozó terve (ezt az általános kritikák miatt végül kénytelen volt visszavonni) miatt még a labdarúgó világbajnokság európai bojkottja is szóba került.

Infantino papírforma szerint még mindig abszolút esélyes rá, hogy néhány hónap múlva egy újabb ciklusra megválasszák a FIFA elnökének, de a foci teljes kommercializálásával kapcsolatos vádak, a Trumpnak adott benyalós Fifa-békedíj, Balogun eltiltásának botrányos felfüggesztése és a most már 64 csapatosra bővíteni kívánt világbajnoki mezőny homeopátiát idéző felhigítása miatt már nagyon sokan szeretnék látni a bukását.

Infantino eddig a kisebb nemzeti szövetségeknek juttatott pénzügyi támogatásokkal és a szavazatok bebiztosításával betonozta be a hatalmát, de a vébéjogok megkísérelt értékesítése után érezhetően megrendült a pozíciója, a Telegraph által feltárt újabb ügy után pedig az európai szövetségek már nyíltan a lemondását követelik.

A nő kifizetésével kapcsolatos vádakat a FIFA és Infantino kategorikusan tagadja; a világszövetség szóvivője rágalomnak nevezte az állításokat, Infantino pedig közölte, hogy esze ágában sincs távozni.

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