Kirúgták a Balásyéknak százmilliárdokat kifolyató Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Rendezvényszervező Ügynökség vezetőjét

Pósfai Gábor belügyminiszter azonnali hatállyal felmentette Bozóky Alexet, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) és Falvai Mátyást, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) vezetőjét.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal a kormányváltás előtt közvetlenül Rogán Antal alá tartozott, ők rendelték meg több százmilliárdért a propagandakampányokat a választás után a birodalmát sírva felajánló Balásy Gyula cégeitől, melyek évekig az NKOH házi beszállítóiként működtek. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség is alájuk tartozott, ők ugyancsak Balásyék kifizetőhelye voltak.

A két intézmény tényleges funkcióját érzékelteti, hogy az összes magyar állami szervezet közül az ő közbeszerzéseikben volt a legmagasabb a kimutatott korrupciós kockázat. 2025-ben például szinte minden beszerzést versenyeztetés nélkül folytattak le: az akkora odaítélt 254 szerződésből csak 1-nél volt legalább két ajánlattevő, a többi 253 esetben nem volt verseny, olyan feltételeket teremtettek, hogy Balásyék egyedül indultak és nyertek. Ez lett ebből:

A photo taken on February 10, 2025 in Budapest, Hungary, shows billboard campaigns from the government promoting a so-called "National Petition" of April 12 election. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Belügyminisztérium szombati közleménye szerint az NKOH és az NRÜ élére átmeneti vezetőiket neveztek ki, az ő elsődleges feladatuk az átvilágítási folyamat befejezése lesz - az új, végleges vezetők kiválasztására pedig a következő hetekben írnak ki pályázatot.