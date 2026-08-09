Főtájépítészt keresnek a MÁV-hoz

A MÁV történetében először létrehozzák a főtájépítész pozícióját, már az álláshirdetés is megjelent a MÁV honlapján. A pozícióra augusztus végéig lehet jelentkezni.

Vitézy Dávid miniszter többször is posztolt erről, pár napja azt írta, hogy eredetileg is akart ilyen posztot, de a zuglói fakivágások miatt úgy döntött, gyorsít a folyamaton. A MÁV augusztus elején kezdte sorra kivágni a töltésen álló fákat, Vitézy a hozzá befutó jelzések után leállíttatta a folyamatot, és felülvizsgálatot kért. A klímaváltozás miatt a teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatot felül kell vizsgálni.

Vitézy szerint a vasútbiztonság nem lehet vita tárgya, de meg kell nézni, hogy minden esetben indokoltak-e a szabályok. A jelenlegi előírás szerint a felsővezeték nyomvonalától 7-7 méteres védőtávot kell biztosítani, ahol nem maradhat 4 méternél magasabb fa. Abban viszont már nem tesznek különbséget, hogy a fa a töltésen vagy sík terepen van-e, holott egészen más a kockázat – írta Vitézy.

Fotó: Németh Dániel/444

Miután a MÁV-csoport kezeli az ország egyik legnagyobb „zöldfelület-vagyonát”, ezért most olyan embert keresnek, aki „stratégiai szemlélettel irányítja a vasúti zöldfelületek kezelését, összehangolja a vasútbiztonsági, ökológiai és környezetvédelmi szempontokat, és segít kialakítani egy korszerű, fenntartható zöldfelület-gazdálkodást.”