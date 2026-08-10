Így néz ki most az egyik legnagyobb hazai halastókomplexum

„Nehéz szavakba önteni azt, ami most nálunk történik. A tartós aszály, a rendkívüli hőség és a vízhiány következményei napról napra súlyosabbak: tavaink kiszáradnak, a halállomány pusztul. Ez nem egy jövőbeni veszély. Ez most történik, itt, Rétimajorban” – ennyit fűzött hozzá Facebookon az Aranyponty Zrt. ahhoz a videóhoz, amit a hétvégén készítettek a halatókomplexumban.

A felvételeken kiszáradt tavak és mocsaras zöld trutymóban döglődő halakat látni. Mindenki készüljön fel a legrosszabb látványra.