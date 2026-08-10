Külön bringasáv épül a Rudas mellett

.A közösségi költségvetésen nyertes „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” elnevezésű projekt részeként a Rudas Gyógyfürdőnél lévő szakaszon szétválasztják a gyalogos és a kerékpáros forgalmat – közölte hétfőn a Budapest Közút.

Mint írják, a beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapot, vagyis hogy a gyalogosoknak és a bicikliseknek egy közös, elég keskeny járdán kell osztozniuk. Ezért a Rudas Gyógyfürdőnél lévő, 260 méteres szakaszon a biciklis forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a jelenlegi parkolósáv helyére.

Szeptember végén kezdik megépíteni a kétirányú bringasávot, amit az autóforgalomtól egy teljes hosszában kiépített korlátsor fogja védeni, és aminek járda felőli fel- és levezetései teljesen akadálymentes lesz. A bringások áthelyezésével a járda ezen a szakaszon kizárólag a gyalogosoké lesz.

Azt írják, hogy a közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén veszik kezdetüket és néhány hetet fognak igénybe venni.

A Budapest Közút közleménye szerint ez egy hosszabb távú program első lépése, aminek célja a Szent Gellért rakparton zajló kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele. A rakpart további szakaszainak megújítása összefügg a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének rövidesen megkezdődő kivitelezési munkáival, ezért a folytatás műszaki tartalmáról és megvalósításuk idejéről jelenleg is folynak az egyeztetések.