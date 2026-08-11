„A Kreml elismerte, hogy fél” – ezért nem indulhat az oroszországi választásokon a Jabloko

A hatóságok megijedtek – Grigorij Javlinszkij, a liberális Jabloko szövetségi politikai bizottságának elnöke, az alakulat egykori első embere szerint ezt bizonyítja az orosz Legfelsőbb Bíróság döntése, amellyel hétfőn kizárta a pártot a szeptemberben esedékes Állami Duma-választásokról.

A párt nyílt háborúellenes üzenetekkel kampányolt, és az elmúlt hetekben a Putyin-rezsim kritikusai határon belül és kívül arra biztattak mindenkit, hogy egyéb alternatívák híján szavazzon a Jablokóra.

Javlinszkij, aki évtizedeken át a néhány százalékos támogatottságú párt vezetője volt – ekként több alkalommal megmérette magát Vlagyimir Putyinnal szemben az elnökválasztásokon –, most azt mondta, egyszerű, a békéről, a szabadságról szóló üzenetük megszólította az embereket. Szerinte a politikai spektrum minden pontján támogatásra találtak, hiszen a programjuk rövid és abszolút világos.

Megszólítani próbált vlasztópolgárok egy választási plakát előterében Moszkvában, 2026 augusztusában Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Azzal, hogy bármifajta valós ok vagy indok nélül kizárták a Jablokót a választásokról, a rezsim önmagát leplezte le, fogalmazott Javlinszkij. „Ez a döntés sokkal inkább visszaigazolja programunk fontosságát, mint bármely hivatalos választási eredmény” – magyarázta, hozzátéve, a béke és a szabadság iránti igény sokkal erősebbnek bizonyult, mint amire a hatalom számított. A Kreml ezzel a lépéssel elismerte, hogy fél, vonta le a következtetést Javlinszkij.

A Jabloko lett volna az egyetlen párt az őszi Állami Duma-választásokon, amely nyíltan bírálja az ukrajnai háborút. Eltávolítását a szavazólapokról a Putyin-párti képződmények egyike, a Rogyina követelte, amely keresetet nyújtott be az ügyben Legfelsőbb Bírósághoz. Mint arról már hétfőn is írtunk, azzal vádolták a Jablokót, hogy szélsőséges üzeneteket fogalmazott meg és szerzői jogokat sértett.

A Legfelsőbb Bíróság augusztus 10-én rendelkezett arról, hogy töröljék a Jablokót a szavazólapokról. A liberális pártnak van lehetősége fellebbezni, tervezik is, hogy megteszik ezt, de sok esélyük nincs.

Eredetileg úgy kerülhettek fel a szavazólapokra, hogy a hatalom nem tartott tőlük, hiszen korábban is szerény népszerűségük az utóbbi években tovább mérséklődött. (Meduza)