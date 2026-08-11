Az 5. kerület nem szeretné visszaadni a Vörösmarty teret és még néhány jól ismert és népszerű közterületet a fővárosnak

Nyílt levelet írt Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek és Karácsony Gergely főpolgármesternek, miután egy javaslat több fontos kerületi közteret visszaadna a főváros vagyonkezelésébe.

Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) a Facebookon kedden közzétett nyílt levelében az MTI sallangokat lemetszegető összefoglalója szerint azt írta: semmi nem indokolja, hogy az érintett közigazgatási területeket a főváros hasznosítsa, „különösen, hogy a közterületek hasznosításából származó bevételeket a főváros semmiképpen nem tudná jobban és igazságosabban felhasználni, mint az V. kerületi önkormányzat teszi, mivel azt a kerület jelenleg 100 százalékban a közterületek színvonalas üzemeltetésére és fenntartására fordítja.”

A kormány által korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat elfogadása esetén a fővárosi önkormányzat lesz a vagyonkezelője a Vörösmarty térnek, a Széchenyi István térnek, a Podmaniczky Frigyes térnek és a József Attila utcának, a szóban forgó területeket négy éve az előző kormány adta át az V. kerületnek.

Szentgyörgyvölgyi Péter nyílt levelében kevésnek ítélte, hogy a javaslathoz csak augusztus 15-éig van mód észrevételeket tenni. A polgármester kezdeményezte, hogy az ügyben történjen előzetes igényfelmérés az V. kerületiek körében, továbbá, hogy a polgármester, a miniszter és a főpolgármester személyesen is tárgyaljanak a javaslatról.

A polgármester felidézte, hogy korábban Karácsony Gergely maga is úgy nyilatkozott: az a helyes társadalomszervezési és döntéshozatali elv, ha minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten hoznak meg, ahol a szükséges információk és a végrehajtási képesség még rendelkezésre állnak.

A Vörösmarty tér karácsonyi vásár idején Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Én a magam részéről ki merem jelenteni: az elmúlt közel négy évben az üzemeltetési feladatok Belváros Önkormányzata általi ellátása hatékonyabb volt és a közérdeket is jobban szolgálta, mint korábban” – fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter, hozzátéve: a kerületiek érdekét sértheti, ha megkérdezésük, részvételük nélkül fogadják el a javaslatot. A polgármester azt írta: "közérdeket veszélyeztető lépés is lenne", ha a jelenlegi, egységes rendszerben történő üzemeltetés megszűnne.

Az Orbán-kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát – köztük a Széchényi teret és a József Attila utcát –, majd ezeket az V. kerületnek adta. A Vitézy vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium egy pénteki hír szerint a vagyonkezelői jogokat visszaadná a fővárosi önkormányzatnak.