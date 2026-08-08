Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret, a Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül

Az Orbán-kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát, ezeket aztán az V. kerületnek adta. A kormány (pontosabban a Vitézy vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium) most a vagyonkezelői jogokat visszaadja a fővárosi önkormányzatnak - és a Vörösmarty tér mellett ugyanez történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is.

A benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint ezzel és további változásokkal a Városliget, a Budai Palotanegyed és a belvárosi turisztikai tengely koncepcionális megújítási céljait készítik elő.

A Városliget kapcsán a törvény megerősíti, hogy a Liget megújítását alapvetően a történeti értékeinek helyreállításával és a zöldterületek növelésével kívánják elérni, nem pedig új középületek felhúzásával. Ezzel együtt el is veszik a beruházási feladatokat a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-től, nekik ezentúl csak az üzemeltetés lenne a dolguk. Ezzel az eredetileg Baán László koncepciója szerint induló nagy Liget Projekt valószínűleg végképp véget ér, és a Liget esetleges további fejlesztése közvetlenül a kormány alá kerül - de ez már nem új építkezéseket jelent.

A Budai Palotanegyedben szintén visszaveszi a kormányzat a direkt ellenőrzést: a benyújtott törvényjavaslat Vitézy Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a Várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget.