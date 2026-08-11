Megint betonkeverő okozott balesetet Budapesten

„Baleset történt az Üllői út kispesti szakaszán a Kossuth tér közelében. Az 50-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Határ út M és a Villanytelep között” – írta a BKK Info kedden délelőtt. A rendőrségtől megtudtuk, hogy a balesetben egy „betonmixer” tehergépkocsi is érintett.

„A helyszínről a mentők négy főt szállítottak kórházba további kivizsgálásra. A BRFK vizsgálja a baleset körülményeit” – írták.

Úgy tudjuk, a betonkeverő belehajtott a villamosba.

Egy másik betonkeverő teherautó július 29-én halálra gázolt egy 23 éves kerékpárost az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. Annak kötelező útvonalat nem írtak elő, a járművet a Strabag egyik alvállalkozója üzemeltette, és volt behajtási engedélye.