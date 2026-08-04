Volt érvényes behajtási engedélye a betonkeverőnek, amely a Király utcánál halálra gázolt egy 23 éves kerékpárost

Egész júliusra és a nap 24 órájára érvényes behajtási engedélye volt annak a betonkeverőnek, amely 29-én halálra gázolt egy 23 éves kerékpárost az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében – közölte a HVG-vel a Budapest Közút. Kötelező útvonalat nem írtak elő számára, a járművet a Strabag egyik alvállalkozója üzemeltette.

A múlt szerdai balesetben a körútról a Király utcára kanyarodó teherautó halálra gázolta a szabályosan, a kerékpársávban haladó biciklist.

A Király utca érintett szakasza a Közép-Pest össztömeg-korlátozott övezet része, írja a HVG, ide a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók reggel 7 és este 6, illetve este 10 és reggel 5 óra között csak behajtási hozzájárulással hajthatnak be.

A Király utcai halálos baleset helyszíne Fotó: Youtube / Ákos István Posta

A Strabag eddig a fuvar céljáról, a betonkeverő műszaki felszereltségéről és a baleset további körülményeiről nem adott tájékoztatást, arra hivatkozva, hogy ezek az információk a hatósági eljárás részét képezik. „Természetesen minden súlyos balesetet belső vizsgálat keretében is részletesen kivizsgálunk” – írták a felvetésre, hogy indítanak-e belső vizsgálatot.

Karácsony Gergely főpolgármester két nappal a tragikus baleset után bejelentette, kötelezővé tenné a holttérfigyelőt a teherautók számára. Hogy ezen a járművön volt-e ilyen, arról nem jelentek meg információk.