Őrizetbe vettek egy török sportújságírót, mert átigazolási pletykát terjesztett, utána kiderült, hogy születnek az ilyen hazugságok

Sok focirajongó nem komolyan gondolt vágyálma vált valóra Isztambulban: a török hatóságok hétfőn rémhírterjesztés gyanújával rövid időre őrizetbe vettek egy sportújságírót, amiért átigazolási pletykát terjesztett - írja a Marca. Burhan Can Terzi vétke az volt, hogy megírta: a Galatasaray leszerződtette Jamal Musialát, a Bayern München és a német válogatott sztárirányítóját.

A nem hardcore focirajongó olvasóknak mondom, hogy

A hír eleve olyan fokú képtelenség, mintha hősünk arról írt volna, hogy Orbán Viktort felkérték az Európai Ügyészség vezetőjének. Az átigazolási hírek az újságírás egészen speciális alfaját jelentik: átlagosan kevesebb bennük az igazság, mint egy választási kampányszlogenben vagy egy autóhirdetésben. A Galatasaray természetesen nem szerződtette le Jamal Musialát.

A sztori részletei azért érdekesek, mert pontosan rávilágítanak, milyen alapon jelennek meg tényállítások átigazolásokról a sajtóban. Fontos háttér, hogy Burhan Can Terzi nem egyszerűen megírta a hírt, de utána többször is visszatért a témára, miután a klub tagadta, hogy tárgyalna Misualáról. A sportújságíró a nagy nyilvánosság előtt erősködött, hogy az információja igenis valódi, jó forrásból származó és a vége úgyis az lesz, hogy a valóság őt igazolja. Miután bevitték, a szakma legfontosabb alapszabályát megsértve azonnal elárulta a forrásait a rendőrségnek: egy másik fociújságírót és Oktay Ercan török üzletembert, a belga Westerlo focicsapatának tulajdonosát nevezte meg a „hír” forrásaként.

Miután kiderült, hogy a török diktátor rettegett rendőrsége bevitte Burhan Can Terzit és az is, hogy a gyanúsított énekelt, az általa megnevezett kollégája, Hazar Büyüka megijedt és hosszú, bűnbánó, érezhetően rémült X-posztban magyarázta el, hogy mi történt. Büyüka elbeszélése szerint már jó hónapja keringtek pletykák a török közösségi médiában a Musiala-ügyletről. Ezeket ő kezdetben alaptalannak gondolta ugyan, de annyiszor és annyi helyen olvasta a pletykát, hogy lelkes Galata-szurkolóként egyszerűen elragadta a reményteli lelkesedés. Majd jött az a nap, amikor tényleg beszélt a témáról Terzivel. Csakhogy elbeszélése szerint épp születésnapja volt és a barátaival tartott ünneplés közben olyan állapotba került, hogy már egészen elhitte a hihetetlennek hangzó pletykát. Posztja szerint egy pillanatra elgyengült és szó mi szó, tényként beszélt Terzinek a csodaszerű átigazolásról. Majd bedobta Oktay Ercan klubtulajdonos nevét mint a hír forrásáét. Jóllehet, mint a posztban elismeri, egyáltalán nem beszélt az üzletemberrel. Csak az apja beszélt vele - aki legendás török sportújságíró és tévés focikommentátor. De ennyi elég volt a fiának, hogy lazán bekamuzza, hogy Ercan megerősítette neki a hírt. Büyüka védekezése: őszintén elhitte a hírt, mert el akarta hinni. És amúgy is, egy csomóan terjesztették. A fantasztikus poszt végén a kretén mindenkitől elnézést kért.

A forrás tehát egy másik újságíró volt, aki nem is beszélt a megnevezett forrásával.

Így higgyél hátralévő életedben bármilyen átigazolási hírnek.