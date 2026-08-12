Csaliként használták fel az elnöki különgépen utazó amerikai kormány több miniszterét és sok újságírót, miközben Trumpot biztonságosabb repülőre csempészték az iráni fenyegetés miatt

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Egyelőre több a kérdés, mint a válasz Donald Trump ankarai gépcseréjével kapcsolatban: hétfőn írta meg a Washington Post, hogy még júliusban az iráni fenyegetéstől tartva az amerikai elnök a törökországi NATO-csúcsról távozóban előbb felszállt az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetére, majd egy ételszállító teherautóban elbújva átvitték egy másik gépre, és végül azzal hagyta el az országot.

Fotó: ERIC LEE/Getty Images via AFP

A gépcserére a hadsereg és a titkosszolgálat döntése értelmében volt szükség, és abban nincs is semmi furcsa, hogy amennyiben a szolgálatok valamilyen fenyegetésről értesülnek, akkor bevetnek egy ilyen trükköt. Ami viszont megütközést váltott ki, hogy Trump eltávolítása után az elnöki különgép amolyan csaliként felszállt, rajta több mint száz utassal, köztük Marco Rubio külügyminiszterrel, Scott Bessent pénzügyminiszterrel, Stephen Miller vezető tanácsadóval, illetve az elnököt kísérő számos újságíróval.