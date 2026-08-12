Lemond a Magyar Sportújságírók Szövetségének teljes elnöksége, Szöllősi György is távozik

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Szeptember végén lemond a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) teljes elnöksége, élén Szöllősi Györggyel – derül ki a szervezet elnökségének csütörtöki közleményéből. A döntés azért is meglepő, mert alig több mint egy hónapja még rendkívüli közgyűlésen szavaztak bizalmat Szöllősinek és az elnökségnek, miután a tagság egy része megpróbálta leváltani őket.

Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy szeptember 27-i hatállyal távozik, és nem tölti ki 2028-ig tartó mandátumát. Közleményük szerint azért állnak félre, hogy „utat engedjenek” egy olyan új vezetés megválasztásának, amely nagyobb eséllyel tud hatékonyan együttműködni az új sportkormányzattal, és szélesebb mozgástérrel képviselheti a sportújságírókat.

Forrás: sportujsagirok.hu

A mostani döntést hónapok óta tartó belső konfliktus előzte meg. Májusban 59 MSÚSZ-tag nyújtott be bizalmatlansági indítványt az elnökséggel szemben. A kezdeményezők többek között azt állították, hogy az elmúlt években sérült a sportújságíró-szakma integritása, romlott a szakma megítélése, az MSÚSZ pedig nem látott el valódi érdekvédelmi feladatokat. Külön kifogásolták a szervezet szerintük politikailag elkötelezett működését, amelyet összeegyeztethetetlennek tartottak az alapszabályban rögzített függetlenséggel.

Példaként azt hozták fel, hogy két nappal az áprilisi választás előtt az MSÚSZ központi e-mail-címéről Orbán Viktor politikai tartalmú levelét küldték ki a tagoknak. A kezdeményezők politikai állásfoglalásnak tartották a választás előtt indított, a magyar sport jövőjéről szóló petíciót is.

A bizalmatlansági indítványról végül júliusban, Lakiteleken szavaztak. A több mint 800 tagból 202-en jelentek meg, az elnökség leváltásához pedig kétharmados többségre lett volna szükség. Az indítványt 85-en támogatták, 108-an ellene szavaztak, nyolcan tartózkodtak, egy voks pedig érvénytelen volt. Szöllősi és az elnökség így a komoly belső ellenállás ellenére hivatalban maradt.

Fotó: Németh Dániel/444

Szöllősi helyzete ekkor már más szempontból is megváltozott: a közgyűlés előtt azonnali hatállyal távozott a Nemzeti Sport éléről, pályafutását pedig Felcsúton folytatta. Az MSÚSZ elnöki posztját ugyanakkor megtartotta. A szervezetet 2015 óta vezeti.

Most azonban az egész elnökség úgy döntött, mégsem viszi végig a mandátumát. Az elnökség szeptember 27-i hatállyal mond le, és felkérte Szöllősit, hogy ugyanerre a napra hívja össze az MSÚSZ rendkívüli tisztújító közgyűlését. A tagság ezen új elnököt és vezetőséget választ majd a következő öt évre.

A jelenlegi vezetés addig hivatalban marad, a szövetség programjai és ösztöndíjai pedig a közlemény szerint zavartalanul folytatódnak. Az elnökség azt is hangsúlyozta, hogy a szervezet működése az év végéig biztosított, gazdálkodása stabil, és nincs adóssága.

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