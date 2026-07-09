Szöllősi Györgyöt képtelenség visszakézből kiütni a nyeregből, csak azért is ő maradt a sportújságíró-szövetség elnöke

Továbbra is Szöllősi György tölti be a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöki pozícióját – írta meg a Nemzeti Sport. Erről szerdán Lakiteleken, a Magyar Sportújságírók Szövetsége rendkívüli közgyűlésén döntött a szervezet, azok után, hogy még májusban bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az elnökséggel szemben.

A sportlap híre szerint Dénes Tamás MSÚSZ-főtitkár május 14-én vette át az 59 tag aláírásával ellátott indítványt, ezt követően hívták össze a rendkívüli közgyűlést szombatra Budapestre. Mivel akkor nem jelentek meg elegen – miként az várható volt –, szerdára Lakitelekre megismételt közgyűlést hívtak össze, ez már létszámtól függetlenül határozatképes volt. Hogy miért Lakitelek lett a helyszín, azt nem részletezték az eseményről szóló nyilatkozatokban és hírekben.

A sportújságíró-szövetségnek elvileg több mint 800 tagja van, közülük 202-en jelentek meg. Kétharmaduknak kellett volna támogatni az indítványt ahhoz, hogy átmenjen, ehhez képest 85-en mondtak igent, 108-an nemet, 8-an tartózkodtak, egy szavazat érvénytelen volt. Szöllősi György és az elnökség ilyenformán nagy csatában fényes győzelmet aratott.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke beszédet mond az M4 Sport – év sportolója gálán a Magyar Állami Operaházban, 2023. január 9-én Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Szöllősi Györgyöt 2015-ben választották meg elnöknek, a rendes tisztújítás két év múlva lesz esedékes.

A bizalmatlansági indítvány kezdeményezői szerint – mint azt korábban megírtuk – az elmúlt években

súlyosan sérült a sportújságíró-szakma integritása,

romlott a sportújságírás megítélése,

valódi érdekvédelmet az MSÚSZ nem tanúsított.

„Elutasítjuk a választási kampány alatt tanúsított politikailag elkötelezett, a szervezet alapszabályába foglalt függetlenségét sértő tevékenységet" – írták a kezdeményezők a közleményükben, mely szerint „az elmúlt években tapasztalt politikai nyomástól való félelem” az április 12-ei választás után is áthatja a sportmédiát.

Indoklásuk szerint sértette az alapszabályt és összeegyeztethetetlen volt a benne foglalt célokkal, feladatokkal, hogy a tagok az MSÚSZ központi mailcíméről április 10-én politikai tartalmú levelet kaptak Orbán Viktortól, illetve politikai állásfoglalás volt a petíció a sport jövőjéért projekt is.

Szöllősi Györgyöt hétfőn azonnali hatállyal kirúgták a Nemzeti Sport éléről, karrierjét az MSÚSZ-elnöki pozíció megtartása mellett Felcsúton folytatja.