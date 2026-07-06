Felcsúton folytathatja a Nemzeti Sport kirúgott főszerkesztője, Szöllősi György

A Nemzeti Sporttól hétfőn azonnali hatállyal kirúgott főszerkesztő, Szöllősi György a Puskás Akadémiánál fog dolgozni, írta értesülésekre hivatkozva a Nemzeti Sport és az Index is. Azt azonban nem lehet pontosan tudni, hogy milyen pozícióban dolgozik majd. A Nemzeti Sport szerint PR-vezető lesz, az Index viszont úgy tudja, hogy sajtófőnök lesz.

Szöllősit hétfőn menesztette azonnali hatállyal az MTVA megbízott vezetője, amit a közmédia átalakításával magyarázott. A volt főszerkesztőnek nem lesz idegen a felcsúti közeg, hiszen megbízása előtt a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs igazgatója volt.

Fotó: Németh Dániel/444

Rendelkezett diplomata útlevéllel is, és Szijjártó Péter idején a Külügyminisztérium pénzén járta a világot a magyar futball és a Puskás-ügyek rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként. Tavaly illusztris társaságban nézte Münchenben a BL-döntőt, ahova Mészáros Lőrinc 22 milliárdos magángépével utazott. 11 éve pedig a Magyar Sportújságírók Szövetségének az elnöke, de a szövetség több tagja is megszabadulna Szöllősitől. Az őt leváltani akarók szerint a választási kampányba bevonta a kormánytól teljesen független újságírószakmai szervezetet. A tagoknak ugyanis Szöllősi kiküldte Orbán Viktor kampánylevelét, ami Rogán kérésére történt meg. Az ügyről itt olvashatsz részletesebben.

Szöllősi 47 százalékos tulajdonosa a Puskás-névhasználat jogával rendelkező puskas.com Kft.-nek is, amelyben Puskás Ferenc unokájának, Maria Reka Puskas Damborena-nak 10 százaléknyi részesedése van. A cég bevételei tavaly megfeleződtek, ami miatt jócskán visszaesett a nyereség is, 28 milliót könyveltek, de ebből 20 milliót kifizettek osztalékként. Szöllősi bankszámláját ebből tulajdoni hányadának megfelelően 9,4 millió forint gyarapította, míg a futball-legenda rokona mindössze 2 milliót kapott.