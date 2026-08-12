Mészáros Lőrinc cége szerint a tiszántúli fogyasztók és a térség fejlődése látja kárát annak, hogy kizárták a pályázatokból

Közleményben reagált az Opus Titász Áramhálózati Zrt. arra, hogy a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága az átláthatósági követelmények nem teljesítése miatt kizárta az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapja (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból.

Mészáros Lőrinc a BL-döntő előtt a müncheni Infinity Hotel bejáratánál. Fotó: Botos Tamás/444

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég „megdöbbenéssel értesült” az MFB döntéséről, mely szerintük a tiszántúli fogyasztókat és a térség fejlődését érinti hátrányosan.

„Az Opus Titász Zrt. visszautasítja a pályázati kizárást, és jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait. A társaság az RRF forrásokból való kizárást szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja, annak indoklását határozottan visszautasítja, és valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségét igénybe veszi, főként mivel az MFB augusztus 6-án megküldött értesítése szerint a pályázat értékelése az Opus Titász Zrt. számára pozitív eredménnyel zárult, azaz a társaság elnyerte a pályázatban kiírt uniós forrásokat. Utólag ezt a döntést változtatta meg az MFB és a társaságot kizárta a pályázatokból”

– írja a közlemény, amely hozzáteszi, hogy a cég működését szigorú jogszabályi, hatósági és tőkepiaci átláthatósági előírások mellett végzi: „Az Opus Global Nyrt. tőzsdei csoport tagjaként tulajdonosi háttere és működése nyilvános, ellenőrizhető.”

Az ügy hátteréről hosszabb magyarázó cikkünk itt olvasható.