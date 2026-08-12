Mészáros Lőrinc cége szerint a tiszántúli fogyasztók és a térség fejlődése látja kárát annak, hogy kizárták a pályázatokból

Közleményben reagált az Opus Titász Áramhálózati Zrt. arra, hogy a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága az átláthatósági követelmények nem teljesítése miatt kizárta az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapja (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból.
A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég „megdöbbenéssel értesült” az MFB döntéséről, mely szerintük a tiszántúli fogyasztókat és a térség fejlődését érinti hátrányosan.
„Az Opus Titász Zrt. visszautasítja a pályázati kizárást, és jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait. A társaság az RRF forrásokból való kizárást szakmailag és jogilag megalapozatlannak tartja, annak indoklását határozottan visszautasítja, és valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségét igénybe veszi, főként mivel az MFB augusztus 6-án megküldött értesítése szerint a pályázat értékelése az Opus Titász Zrt. számára pozitív eredménnyel zárult, azaz a társaság elnyerte a pályázatban kiírt uniós forrásokat. Utólag ezt a döntést változtatta meg az MFB és a társaságot kizárta a pályázatokból”
– írja a közlemény, amely hozzáteszi, hogy a cég működését szigorú jogszabályi, hatósági és tőkepiaci átláthatósági előírások mellett végzi: „Az Opus Global Nyrt. tőzsdei csoport tagjaként tulajdonosi háttere és működése nyilvános, ellenőrizhető.”
Az ügy hátteréről hosszabb magyarázó cikkünk itt olvasható.
Az átláthatósági követelmények nem teljesítése miatt. Ez lehet az első komolyabb eset, amikor Mészáros-érdekeltség jár pórul.
A magántőkealapok okozhatták az Opus Titász bukását a pályázaton, a cég tulajdonosi háttere azonban már augusztus 6-án sem volt átlátható, amikor duplán is nyert. Kapitány István miniszter szerint az ügy nem fog össze azzal, hogy Vitézy Dávidot pár napja kritizálták egy Mészáros Lőrinc-cég által elnyert vasúti tender miatt.