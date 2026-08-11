Mészáros Lőrincék kizárása: ha az állam tényleg elkezdte komolyan venni az átláthatóságot, az többeket súlyosan érinthet

gazdaság

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Az MFB négy nappal azután zárta ki a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Titászt az uniós pályázatokból, hogy két programban több mint 66 milliárd forintot elnyert az energetikai vállalat - írta a HVG. Ha arányaiban nézzük, ez elég komoly siker, hiszen az MFB 540 milliárdos kerettel írt ki pályázatokat, tehát a felcsúti oligarcha egyetlen cége behúzta az összes támogatás egynyolcadát (12,33 százalékot).

Az állami tulajdonú fejlesztési bank most arra hivatkozva hozta meg a döntését, hogy az Opus Titász Áramhálózati Zrt. nem felel meg az államháztartási törvényben, illetve az abban hivatkozott nemzeti vagyonról szóló törvényben szereplő átláthatósági kritériumoknak. Ez utóbbi, még 2011-ben, tehát az Orbán-rendszerben megalkotott törvény többek között azt írja le, hogy csak az a cég minősül átláthatónak, amely „tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető”.

Az Opusz Titász részvényei fele-fele arányban az Opus Global Nyrt. és a Status Energy Kft. tulajdonában vannak, ezt igazolja például a társaság idén július 6-i közgyűlésének jelenléti íve (pdf). A két tulajdonosból az Opus Global tőzsdei cég ugyan, ám részvényeinek csak alig több, mint egyharmada forog a kereskedésben. A többi közel kétharmadból 24,65 százalék transzparensen Mészáros Lőrincé (de az 5,06 és 5,15 százalékos Talentis-cégek is a felcsúti oligarcha közvetlen tulajdonában, illetve résztulajdonában vannak), ami mellett van egy 6,11 százalékos részesedéssel rendelkező magántőkealap, a Danube.

A nagyobb átláthatósági problémát a másik tulajdonos, a Status Energy jelenti.

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