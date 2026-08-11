Kizárták Mészáros Lőrinc cégét, az Opus Titász nem kap semmit a hazahozott RRF-pénzekből

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„A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága 2026. augusztus 10-ei ülésén úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények nem teljesítése miatt kizárja az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapja (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Az MFB igazgatóságának indokolása alapján a kizárás oka az átláthatósági követelmények nem teljesítése volt.”

Ez a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kedd délelőtti sajtóközleményéből derül ki, amely egyébként „tudomásul veszi az MFB Igazgatóságának az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t érintő döntését”.

A közleményben az áll, hogy „a minisztérium és a magyar kormány a hatályos uniós és hazai jogszabályokkal összhangban, a pályázati támogatási konstrukción kívüli eszközökkel lép fel annak érdekében, hogy a döntéssel érintett települések ne maradjanak ki az energetikai fejlesztésekből, és számukra is mielőbb biztosítottak legyenek a szükséges hálózatfejlesztési lehetőségek”.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A történtekről közleményt adott ki az MFB is, mely szerint: „A támogatásban részesülő szervezetek átláthatóságának jogszabályi szintű biztosítása Magyarország egyik legfontosabb vállalása volt az RRF források hazahozatala érdekében. Ezen jogszabályok szigorú betartása kiemelt jelentőségű a forrásvesztés elkerülése érdekében.”

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Titász Áramhálózati Zrt. a kelet-magyarországi áramhálózatot üzemelteti. A Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t 2021 tavaszán vette meg 50 milliárdos hitelből a Magyarország leggazdagabb emberéhez kötődő Opus csoport.

Múlt héten volt hír, hogy bóvlira minősítették Mészáros Lőrincék kötvényeit. Akkor a Mészáros Lőrinc nevén lévő érdekeltségeket összefogó Opus Global Nyrt. arról tájékoztatta a befektetőit, hogy a konglomerátum számára lesújtó eredménnyel zárult a független hitelminősítési eljárás felülvizsgálata, amiben a Magyar Nemzeti Bank vállalati finanszírozási kötvényprogramja miatt kellett részt venniük. Az átvilágításban megállapították, hogy a csoport koronaékkövének számító Mészáros és Mészáros Kft. pozíciói erősek a magyar infrastrukturális piacon, de az osztalékokat veszélyezteti, hogy a szektor nagyban függ az állami tenderektől.

Az MFB mai döntése nem mozgatta meg az Opus tőzsdei árfolyamát, ahogyan érdemben már a múlt heti bóvliba minősítés sem (mint az alábbi ábrán látható, hogy a Mészáros-cég politikai hátszelének elveszítését nagyjából a választás utáni napon beárazták a befektetők). Kedden 372 forinton nyitott a hétfői kereskedést 368 forinton záró papír, azóta 368-372 sávban, elenyésző forgalomban kereskednek vele.

Forrás

Az RRF-források hazahozataláról szóló törvényeket júniusban nyújtotta be Magyar Péter kormánya, majd a parlament még abban a hónapban el is fogadta azokat. Az elkövetkezendőkben több száz milliárd forintnyi eddig visszatartott uniós forrás áramolhat Magyarországra.

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