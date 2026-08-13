A lengyel Górnik Zabrzét is kiverte a Ferencváros az Európa-liga selejtezőjében, a főtábláért a Trabzonspor jöhet

Biztosan lesz magyar csapat a nemzetközi labdarúgókupák főtábláján a 2026/27-es idényben is. Ahhoz, hogy ez így legyen, a magyar bajnoki ezüstérmes Ferencvárosnak a szerb Vojvodina és a holland Twente után a lengyel Górnik Zabrzén is túl kellett jutnia az Európa-liga selejtezőjében.

Az első meccset múlt héten hazai pályán 1-0-ra nyerték a zöld-fehérek, ám a lengyelek a visszavágó első félidejének végjátékában tizenegyesből vezetést szereztek, azaz összesítésben kiegyenlítették az állást. A fórjukat nem tudták megtartani, a 82. percben öngóllal egyenlített a magyar csapat. A folytatásban egyik és másik oldalon is voltak helyzetek, de maradt az 1-1, Borbély Balázs együttese 2-1-gyel továbbment.

Marius Corbu, az FTC játékosa itt még az első meccsen szerzett góljának örül. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ez azt jelenti, hogy az Európa-liga rájátszásában a török Trabzonspor ellen harcolhatja ki a főtáblára jutást az FTC. Ha netalántán nem sikerül, akkor sincs tragédia, a playoff vesztesei a Konferencia-liga főtábláján folytatják.