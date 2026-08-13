Hiába szólította fel a Fidesz, nem adja vissza mandátumát a frakcióból kizárt újbudai képviselő

„Nem enged a politikai nyomásnak”, és nem adja vissza mandátumát a Fidesz-KDNP frakcióból kizárt újbudai képviselő, Balogh Péter.

A Fidesz-KDNP arra hivatkozva zárta ki Balogh Pétert a frakcióból, és szólította fel mandátuma visszaadására, mert a Miniszterelnökség feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt.

A feljelentés nem új, azt egy hónapja jelentették be a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormányszóvivő akkor hét olyan civil szervezetet sorolt fel, amelyek az elmúlt 5 évben összesen 1,52 milliárd forint állami támogatást kaptak, és amit a jelenlegi kormány szerint részben egymást átfedő programokra költöttek el. Az érintett nevét nem árulták el, csak annyit mondtak, hogy a hét szervezetet egy fővárosi fideszes képviselőjelölt és más személyek kötnek össze. A hét szervezet közül az egyik a Ficsak – Fiatal Családosok Klubja, amit Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje vezetett. Király korábban Újbuda önkormányzati képviselője és alpolgármestere is volt.

A Fidesz-KDNP egy múlt pénteki kormányzati tájékoztatóra hivatkozva lépett most. A közleményükben azt írták, a nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött.

„A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében a frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy Balogh Pétert kizárja soraiból."

Balogh szerint belső leszámolásról és a pozíciók átrendezéséről van szó, a kizárást pedig azért tudja nehezen értelmezni, mert ő már a döntés előtt jelezte, hogy kilép - mondta az MTI-nek. A jövőben függetlenként folytatja. Azt mondta, a kormányzati feljelentés tartalmát nem ismeri, eddig nem kereste meg hatóság, és szerinte eddig nem is hangzott el olyan, amiből bűncselekményre lehetne következtetni. Állítja, a lelkiismerete tiszta, és semmi olyanról nem tud, ami miatt indokolt lenne visszaadni a mandátumát.