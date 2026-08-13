Japán külügyminiszterének nem tetszik, hogy Putyin ellátogatott a Kuril-szigetcsoporthoz tartozó Iturupra

Vlagyimir Putyin orosz elnök először látogatott el Iturupra, a Kuril-szigetlánc végén, Hokkaido közelében fekvő szigetre, amire Japán a második világháború vége óta igényt tart. Mindez egy nappal azután történt, hogy Észak-Korea nagyszabású haditengerészeti gyakorlatokat és rakétakilövéseket hajtott végre.
A második világháború után a Kuril-szigetcsoport a Szovjetunió ellenőrzése alá került, de Japán azóta is vitatja Iturup, Kunasir, Sikotan-sziget és a Habomai-szigetcsoport hovatartozását. Emiatt Moszkva és Tokió azóta sem kötött békeszerződést.
Putyin most a Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának megtekintése után érkezett Iturupra, ahol megtekintett egy halfeldolgozót üzemet is.
Japán külügyminisztere, Toshimitsu Motegi tiltakozott Putyin látogatása ellen. Úgy fogalmazott, hogy „az északi területek, beleértve Etorofut is, mind történelmi szempontból, mind a nemzetközi jog alapján Japán szerves részét képezik”.
(MTI/Reuters)