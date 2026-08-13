Japán külügyminiszterének nem tetszik, hogy Putyin ellátogatott a Kuril-szigetcsoporthoz tartozó Iturupra

Vlagyimir Putyin orosz elnök először látogatott el Iturupra, a Kuril-szigetlánc végén, Hokkaido közelében fekvő szigetre, amire Japán a második világháború vége óta igényt tart. Mindez egy nappal azután történt, hogy Észak-Korea nagyszabású haditengerészeti gyakorlatokat és rakétakilövéseket hajtott végre.

A második világháború után a Kuril-szigetcsoport a Szovjetunió ellenőrzése alá került, de Japán azóta is vitatja Iturup, Kunasir, Sikotan-sziget és a Habomai-szigetcsoport hovatartozását. Emiatt Moszkva és Tokió azóta sem kötött békeszerződést.

Putyin most a Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának megtekintése után érkezett Iturupra, ahol megtekintett egy halfeldolgozót üzemet is.

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Japán külügyminisztere, Toshimitsu Motegi tiltakozott Putyin látogatása ellen. Úgy fogalmazott, hogy „az északi területek, beleértve Etorofut is, mind történelmi szempontból, mind a nemzetközi jog alapján Japán szerves részét képezik”.

(MTI/Reuters)