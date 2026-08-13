Leáll Románia utolsó működő atomreaktora is, nem nő a vízszint

Miután fokozatosan csökkentették a teljesítményét, helyi idő szerint 11 óráig teljesen lekapcsolják a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, így Románia energetikai rendszeréből 680-700 MW állandó termelési kapacitás esik ki – írja a Transtelex az atomerőművet működtető Nuclearelectrica közleménye alapján.

Az újraindítás időpontja a Duna hozamától függ, de valószínűleg nem történik meg két hétnél korábban.

Szerda reggel 182 centiméter volt a Duna vízszintje Csernavodánál, ami három centivel elmarad a 185 centiméteres küszöbértéktől.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Bár a sziklarobbantás és a kővel megrakott uszályok elsüllyesztése nem hozott tartós eredményt, Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter szerdán sikernek nevezte, hogy majdnem egy héttel sikerült meghosszabbítani a 2-es reaktor működési idejét.