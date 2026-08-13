Másfél órán belül a második Eb-aranyérmét nyerte Milák Kristóf

Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó a párizsi úszó Európa-bajnokságon.
A magyar kvartett 3:10.03 perces idővel diadalmaskodott, ezzel a tokiói olimpián ötödik csapat 3:11.06-os idejét adta át a múltnak.
Ez a második magyar aranyérem a csütörtöki versenynapon, Milák másfél órával korábban 100 méter pillangón minden idők második legjobb eredményével, Európa-csúccsal győzött.
A négyesben eredetileg nem Milák lett volna az utolsó úszó, az elődöntőben még Jászó Adám szerepelt a csapatban. Korábban az volt a terv, hogy a magyar extraklasszis csak egyéni számokban indul, csapatban nem, a döntőt azonban végül vállalta, és ezzel a kvartett dobogóesélyessé vált. Amit ki is használt, sőt: a teljes mezőnyt maga mögött hagyta.
(via MTI, Nemzeti Sport)