Másfél órán belül a második Eb-aranyérmét nyerte Milák Kristóf

Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó a párizsi úszó Európa-bajnokságon.

A magyar kvartett 3:10.03 perces idővel diadalmaskodott, ezzel a tokiói olimpián ötödik csapat 3:11.06-os idejét adta át a múltnak.

Németh Nándor, Milák Kristóf, Kós Hubert és Szabó Szebasztián (balról jobbra) Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Ez a második magyar aranyérem a csütörtöki versenynapon, Milák másfél órával korábban 100 méter pillangón minden idők második legjobb eredményével, Európa-csúccsal győzött.

A négyesben eredetileg nem Milák lett volna az utolsó úszó, az elődöntőben még Jászó Adám szerepelt a csapatban. Korábban az volt a terv, hogy a magyar extraklasszis csak egyéni számokban indul, csapatban nem, a döntőt azonban végül vállalta, és ezzel a kvartett dobogóesélyessé vált. Amit ki is használt, sőt: a teljes mezőnyt maga mögött hagyta.

MAGYARORSZÁG (KÓS HUBERT, SZABÓ SZEBASZTIÁN, NÉMETH NÁNDOR, MILÁK KRISTÓF) 3:10.03 perc Oroszország (semleges színekben, Ivan Girev, Vaszilij Kukuskin, Alekszandr Csegolev, Jegor Kornyejev) 3:10.12 Horvátország (Jere Hribar, Vlaho Nenadic, Vili Sivec, Toni Dragoja) 3:11.08

(via MTI, Nemzeti Sport)