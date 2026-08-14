A Fekete-tengeren sem kötnek tűzsünetet az oroszok és az ukránok

Oroszország „nem lát alapot” arra, hogy beleegyezzen az Ukrajnával kötendő kölcsönös fekete-tengeri tűzszünetbe, mondta az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova arra a kérdésre, hogy „kapott-e az orosz fél Törökországtól javaslatot a fekete-tengeri hadműveletek moratóriumára, és kész-e megfontolni egy ilyen lehetőséget?”.

Augusztus 8-án Hakan Fidan török külügyminiszter szólította fel az orosz és az ukrán felet, hogy hozzanak létre egy mechanizmust a fekete-tengeri tűzszünet kihirdetésére. Erre az orosz külügy azt mondta, hogy Oroszország rendszeresen szembesül az ukrán fegyveres erők drónjai által polgári hajók ellen elkövetett „féktelen terrorcselekményekkel”.

Az oroszok és az ukránok kölcsönösen azzal vádolják egymást, hogy fokozták az exporthoz használt hajók elleni támadásokat. Csütörtökön a Reuters arról írt, hogy Ukrajna javasolta Oroszországnak, hogy kölcsönösen állítsák le a fekete-tengeri polgári célpontok elleni támadásokat, miután a hajók és kikötők elleni egyre gyakoribb csapások veszélyeztetni kezdték a globális élelmiszer-ellátást. A támadások felfüggesztésére vonatkozó ajánlatot az ukrán vezetés egy harmadik félen keresztül továbbította.

Vlagyimir Putyin az orosz haditengerészet Varjag nevű irányítottrakéta-cirkálójának fedélzetén a Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának záró szakaszában, a távol-keleti Szahalin-szigeten Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

„Ugyanakkor nem látjuk semmilyen előjelét a helyzet javulásának, következésképpen alapot sem látunk olyan félmegoldásokra, amelyek csupán átmeneti lélegzetvételhez juttatják a kijevi rezsimet” – mondta a külügyi szóvivő.

Előző nap a Reuters arról számolt be, hogy Ukrajna javaslatot küldött Oroszországnak a fekete-tengeri polgári célpontok elleni csapások kölcsönös beszüntetésére. A források szerint Kijev közvetítőn keresztül juttatta el ajánlatát Moszkvának, de egyelőre nem kapott választ.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy pénteki interjúban arról beszélt, hogy nem akarják az érintkezési pontokra korlátozni a harcokat: „Ha most egyszer csak megállnánk az érintkezési vonalnál, lényegében lehetővé tennénk, hogy semmivé tegyék nagyapáink és dédapáink hőstettét, akik legyőzték a nácizmust. Erről szó sem lehet.” Emellett arról is beszélt, hogy megsemmisítenek mindent, „ami Nyugat felől táplálja Kijev katonai gépezetét”. (Meduza)