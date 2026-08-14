Az Etna miatt megint leállították a légiforgalmat a cataniai repülőtéren

Az Etna folyamatos vulkáni tevékenységével a levegőbe kerülő hamu miatt szombat hajnalig ismét szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén. Az elmúlt héten több száz járatot kellett törölni vagy más útvonalra terelni.

Az Etna 2026. augusztus 11-én. Fotó: Etna Walk/AFP

A SAC repülőtér-üzemeltető csütörtök késő este kiadott közleménye szerint az utasforgalom alapján Olaszország ötödik legforgalmasabb repülőterének számító szicíliai reptéren augusztus 15-én helyi idő szerint hajnali 2 óráig minden érkező járatot felfüggesztenek. Az utasoknak azt tanácsolták, hogy mielőtt elindulnak a repülőtérre, légitársaságuknál ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát.

Az elhúzódó korlátozások a nyári üdülési szezon csúcsán több ezer utast érintenek, és további terhet rónak Szicília más repülőtereire is. Az Etna – Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja – rendszeresen fennakadásokat okoz a cataniai repülőtér működésében. A repülőtér üzemeltetője májusban legalább 51 százalékos tulajdonrész értékesítését indította el. (Reuters)