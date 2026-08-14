Farage megnyerte a saját maga által kiíratott választást, de egy szemetesnek öltözött komikus elvitte a szavazatok negyedét

Nigel Farage, a Reform UK vezetője pénteken visszaszerezte parlamenti mandátumát a dél-angliai Clactonban azon az időközi választáson, amelyet saját lemondásával idézett elő. Farage azért akart új felhatalmazást kérni a választóktól, hogy megerősítse pozícióját az ellene folyó pénzügyi vizsgálat közepette. Bár végül fölényesen, a szavazatok 62,8 százalékával nyert, az akció nem egészen úgy sült el, ahogy tervezte: legfőbb ellenfele egy szemetesnek öltözött komikus lett, aki 26,7 százalékot szerzett - írja a Reuters.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A Brexit egyik legismertebb kampányarca júliusban mondott le képviselői mandátumáról, miután parlamenti vizsgálat indult ellene egy 5 millió fontos, vagyis mintegy 2,3 milliárd forintos ajándék miatt. (Az erről szóló részletes cikkünk itt olvasható). Farage elismerte, hogy egy Thaiföldön élő kriptomilliárdostól megkapta a pénzt, és azt sem vitatja, hogy nem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában. Szerinte azonban nem követett el szabálytalanságot, mert személyes ajándékról volt szó. Farage az ellene folyó eljárást az establishment lejárató kampányaként állította be, és a választással akarta bizonyítani, hogy továbbra is mögötte állnak a választói.

A nagy brit pártok azonban öncélú politikai mutatványnak nevezték az időközi választást, és nem indítottak jelöltet. Így Farage legkomolyabb kihívója végül Count Binface, Jonathan Harvey komikus visszatérő választási karaktere lett. A szemeteshez hasonló jelmezben kampányoló Binface többek között a tölcséres fagylalt árának maximálását ígérte, valamint azt, hogy besorozná azokat, akik tömegközlekedési eszközökön kihangosítva telefonálnak. Ehhez képest a 26,7 százalékos eredménye feltűnően magas lett.

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Farage maga az eredményhirdetésen sem jelent meg. Azt mondta, a rendőrség arról tájékoztatta, hogy meg akarják zavarni az eseményt. „Az biztos, hogy nem fogok kiállni egy színpadra, miután elsöprő győzelmet arattam, hogy aztán senkik megalázzanak és megszégyenítsenek” – mondta támogatóinak még az eredmény kihirdetése előtt.

A választásnak azért is volt tétje Farage számára, mert a Reform hónapokig tartó közvélemény-kutatási előnye az utóbbi időben olvadni kezdett. Laura Richards-Gray, a Birkbeck Egyetem oktatója szerint a nagy pártok távolmaradása lényegében keresztülhúzta Farage számítását: ellenfelek híján nehéz volt a választást az általa meghirdetett „nép az establishment ellen” küzdelemként bemutatni. Egyes választók inkább idő- és pénzpocsékolásként tekintettek az egészre.

Közben az Andy Burnham vezette kormányzó Munkáspárt is erősödött: a Labour jelenleg 28 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, a Reform 25 százalékán. Farage pártjának ráadásul egyre megosztottabb jobboldalon kell versenyeznie, ahol a Konzervatív Párt mellett a bevándorlásellenes Restore Britain is erősödik.

Farage győzelmével ugyan visszakerül a parlamentbe, de az ellene folyó vizsgálat ettől nem ér véget. Ha a parlamenti hatóságok arra jutnak, hogy az 5 millió fontos ajándék eltitkolásával megsértette a képviselőkre vonatkozó szabályokat, akár fel is függeszthetik. Ez pedig végső soron újabb szavazáshoz vezethet a mandátumáról – csakhogy azon már várhatóan a nagy pártok is indítanának jelöltet.