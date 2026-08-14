Magyar Péter: Orbán Győző, Tiborcz István és Schmidt Mária eddig semmit sem ajánlott fel a paksi építkezéshez

„Már több tucat felajánlás érkezett vállalkozásoktól és civilektől a paksi építkezéshez. Orbán Győző bányatulajdonos, Tiborcz István és Schmidt Mária oligarcha eddig egy kavicsot sem ajánlott fel”
– ezt posztolta Magyar Péter miniszterelnök az elődje milliárdos rokonairól és harcostársairól, miután a kormányfő az előző napi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy több cég is ajánlott fel a paksi fenékküszöb megépítéséhez, a Strabag Zrt. például ingyen ajánlott fel technológiát, szállítást és alapanyagot, és ugyanez igaz a KÉSZ Zrt.-re is. Az ellenpéldákról pedig így beszélt:
„Kicsit, de csak kicsit fájóan hiányoznak a NER-es oligarchák és cégek, ők valahogy nem jeleskedtek eddig a felajánlásban, de Szíjj, Garancsi, vagy Mészáros kedvéért elmondom újra a mailcímet, amin a felajánlást meg lehet tenni: duna@vih.gov.hu”.
A csütörtöki beszólás után Garancsi István cége felajánlott 10 ezer tonna követ.
Magyar Péter egyébként szombatra meghívta Paksra az ellenzéki parlamenti pártok elnökeit is – azaz a fideszes Orbán Viktort, a KDNP-s Semjén Zsoltot és a mi hazánkos Toroczkai Lászlót –, Toroczkai már jelezte is, hogy maga helyett Tóth Mátét, a párt államfőjelöltjét küldené.
A miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára várja a parlamenti pártok elnökeit.
Magyar a kormányzati tájékoztatón fájóan hiányolta a NER-es oligarchák felajánlását a Paksi Atomerőmű üzemben tartásához.
Magyar Péter a fenékküszöb építéséről és az elsüllyesztendő bárkákról adott részletes tájékoztatást, és a Fideszt bírálja, amiért 16 év alatt nemhogy nem csináltak semmit, még terveket sem készítettek az ilyen helyzetekre, így mindent nulláról kellett kezdeni.