Magyar Péter: Orbán Győző, Tiborcz István és Schmidt Mária eddig semmit sem ajánlott fel a paksi építkezéshez

„Már több tucat felajánlás érkezett vállalkozásoktól és civilektől a paksi építkezéshez. Orbán Győző bányatulajdonos, Tiborcz István és Schmidt Mária oligarcha eddig egy kavicsot sem ajánlott fel”

– ezt posztolta Magyar Péter miniszterelnök az elődje milliárdos rokonairól és harcostársairól, miután a kormányfő az előző napi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy több cég is ajánlott fel a paksi fenékküszöb megépítéséhez, a Strabag Zrt. például ingyen ajánlott fel technológiát, szállítást és alapanyagot, és ugyanez igaz a KÉSZ Zrt.-re is. Az ellenpéldákról pedig így beszélt:

„Kicsit, de csak kicsit fájóan hiányoznak a NER-es oligarchák és cégek, ők valahogy nem jeleskedtek eddig a felajánlásban, de Szíjj, Garancsi, vagy Mészáros kedvéért elmondom újra a mailcímet, amin a felajánlást meg lehet tenni: duna@vih.gov.hu”.

A csütörtöki beszólás után Garancsi István cége felajánlott 10 ezer tonna követ.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter egyébként szombatra meghívta Paksra az ellenzéki parlamenti pártok elnökeit is – azaz a fideszes Orbán Viktort, a KDNP-s Semjén Zsoltot és a mi hazánkos Toroczkai Lászlót –, Toroczkai már jelezte is, hogy maga helyett Tóth Mátét, a párt államfőjelöltjét küldené.