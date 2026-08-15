Két magyar ezüst az úszó Európa-bajnokságon szombaton

Sárkány Zalán országos csúccsal ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban szombaton a párizsi Európa-bajnokságon.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Szokolai László tanítványa 14:39.45 perces eredménnyel csapott célba, ezzel a szám másik magyarja, a 14:59.26-tal hatodikként végző Betlehem Dávid 14:40.91-es magyar rekordját adta át a múltnak.

Sárkányt a 19 éves német Johannes Liebmann előzte meg, bődületes világcsúcsot úszva (14:26.79), közel 4 másodpercet javított a rekordon.

Ez volt Sárkány második érme a mostani Európa-bajnokságon, 800 méteren bronzérmet szerzett. (Az 1500 méter másik magyarja, Bethelem Dávid négy érmet nyert nyílt vízen.)

Ezüstöt nyert Márton Richárd is, ő 200 méter pillangón lett második. A 26 éves magyar versenyző 1:54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával, 1:54.89-cel hatodikként zárt.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte 1:51.72 perccel.

„Ez az úszás egy külön vitrinbe megy. Az idősebbek mondták, hogy mit látnak és mire van szükségem az éremhez. Ennek megfelelően raktam össze az úszásom azzal a módosítással, hogy az utolsó nyolcvanöt méter legyen keményebb. Jókor indítottam a hajrát is, az utolsó három-négy kartempó már nagyon fájt" - nyilatkozott a vegyes zónában Márton, aki Párizs előtt legutóbb a 2023-as fukuokai világbajnokságon volt képes egyéni csúcsra. „Sok mindent figyeltünk meg a világkupákon, például azt, hogy az Egyesült Államokban mit csinálnak, főleg a két úszás közötti edzésmunkában. Kezdek kicsit idősödni, ezért néha visszafogtuk a dolgokat. Mindketten figyeltünk egymásra" - árulta el a titkot Márton, és utalt a Virth Balázzsal való munkára. Márton a 2022-es római Eb után másodszor ezüstérmes ebben a számban. Mint elmondta, ez az idő hatalmas lendületet ad neki a következő két évre, hiszen ezzel már akár újra álmodhat egy olimpiai döntőről is.