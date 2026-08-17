A 2008-as válság óta nem látott magasságba ugrottak a vezető gazdaságok hitelfelvételi költségei

Több fejlett gazdaságban hétfőn a 2008-as pénzügyi válság óta – vagy még korábbi időszak óta – nem látott szintre emelkedtek az állami hitelfelvétel költségei, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti válság tartósan magasan tartja az inflációt. Az áremelkedés és az állami kiadások miatti aggodalmak megdrágították a Párizs, Berlin, Washington, Tokió és London által kibocsátott állampapírokat, ahogy a befektetők attól féltek, hogy az emelkedő árak feljebb tolják a kamatokat.

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A 30 éves francia kötvények hozama – vagyis kamata – 2008 szeptembere óta a legmagasabb szintre emelkedett – derül ki az LSEG adataiból. Franciaország 10 éves kötvényhozama 2009 júniusa óta a legmagasabb szintet érte el, és a hasonló német kötvény is 2011 óta a legmagasabb hozamára kúszott.

Az attól való félelem, hogy a jegybankok tovább szigorítják a monetáris politikát az infláció elszabadulásának megakadályozása érdekében, felfelé hajtotta a kötvényhozamokat, mivel a kereskedők csak magasabb hozam fejében voltak hajlandók államkötvényt tartani.

A pénzpiacok szerint közel 85 százalék az esélye annak, hogy az Európai Központi Bank szeptemberben kamatot emel.

A folyamatban lévő közel-keleti válság a múlt héten 6 százalékkal feljebb tolta az olajárakat, és a Brent nyersolaj hétfőn tovább drágult, miközben az Egyesült Államok és Irán nem tudott véget vetni a konfliktusnak, Donald Trump pedig azzal fenyegetőzött, hogy bombázza Ománt, ha az „az útjába áll” a háború lezárására irányuló törekvéseinek.