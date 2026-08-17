Trump a változatosság kedvéért Omán bombázásával fenyegetőzik

Donald Trump ismét azzal fenyegetőzött, hogy lebombázza Ománt, ha az „útjában áll” az Irán elleni amerikai–izraeli háború lezárására tett kísérleteinek. Noha Trump többször is azt állította, hogy a háború hamarosan véget ér, és az elmúlt hónapokban a tartós béke megállapodásának lehetőségét hangsúlyozta, az áttörés egyelőre nem született meg.

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A globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros, amelyen a tengeri úton szállított kőolaj mintegy ötöde halad át, szinte teljesen le van zárva azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban megindította a háborút Irán ellen. Irán a szoros északi, míg Omán a déli oldalán fekszik. A két ország tárgyalásokat folytat a tengerszoros ellenőrzéséről.

„Ha Omán az utunkba áll, szarrá bombázzuk őket” – nyilatkozta Trump hétfőn a Fox Newsnak. Ez nem az első eset, a májusi kormányülésen tett egyik kötetlen megjegyzésében az elnök azzal fenyegetőzött, hogy „felrobbantja” az országot, ha az nem „viselkedik megfelelően”. A mostani fenyegetés azt követően történt, hogy Trump egy pénteki beszédében azzal is megfenyegette a feleket: a Hormuzi-szorost „az Egyesült Államok területévé” nyilvánítja. (via The Guardian)