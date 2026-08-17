Trump a változatosság kedvéért Omán bombázásával fenyegetőzik

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Donald Trump ismét azzal fenyegetőzött, hogy lebombázza Ománt, ha az „útjában áll” az Irán elleni amerikai–izraeli háború lezárására tett kísérleteinek. Noha Trump többször is azt állította, hogy a háború hamarosan véget ér, és az elmúlt hónapokban a tartós béke megállapodásának lehetőségét hangsúlyozta, az áttörés egyelőre nem született meg.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros, amelyen a tengeri úton szállított kőolaj mintegy ötöde halad át, szinte teljesen le van zárva azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban megindította a háborút Irán ellen. Irán a szoros északi, míg Omán a déli oldalán fekszik. A két ország tárgyalásokat folytat a tengerszoros ellenőrzéséről.

„Ha Omán az utunkba áll, szarrá bombázzuk őket” – nyilatkozta Trump hétfőn a Fox Newsnak. Ez nem az első eset, a májusi kormányülésen tett egyik kötetlen megjegyzésében az elnök azzal fenyegetőzött, hogy „felrobbantja” az országot, ha az nem „viselkedik megfelelően”. A mostani fenyegetés azt követően történt, hogy Trump egy pénteki beszédében azzal is megfenyegette a feleket: a Hormuzi-szorost „az Egyesült Államok területévé” nyilvánítja. (via The Guardian)

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