Vízibivalyt itató csikósokat és sámánnal szelfiző turistákat bőven láttunk az idei Kurultajon, tiszás képviselőkkel viszont nem találkoztunk

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Kétévente a Kecskeméthez közeli pusztában gyűlnek össze a hun-türk tudatú „rokon nemzetek” prémsüveges képviselői, hogy hódoljanak az Attilla-kultusznak, lóháton birkózó, félmeztelen, izzadt férfiakat nézegessenek, táltoszenét hallgassanak, zsíros-olajos, cupákos magyar ételeket egyenek. A teljesen ingyenes, háromnapos esemény – amit idén augusztus 14–16. között rendeztek meg – a Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés Bugacpusztán. Szervezői Európa legnagyobb hagyományőrző eseményének nevezik, és a keleti nyitás politikájának hazai kirakathelyszíneként is értelmezhető volt, eddig mindenképpen.

A szervezők szerint egyébként a Kurultaj teljesen politikamentes,

bár néhány éve még magyargárdisták vigyázták a rendjét, a fő szervező,

Bíró András Zsolt antropológus, ha minden igaz, jó kapcsolatot ápol Recep Tayyip Erdogan török elnök fiával,

a fővédnök pedig Lezsák Sándor, az Országgyűlés volt fideszes alelnöke.

A kormányváltással ezzel együtt megkérdőjeleződött a Kurultaj pénzügyi helyzete, lévén, hogy elveszítették kényelmes beágyazottságukat. Tarr Zoltán miniszter ráadásul vizsgálatot és esetleges jogi következményeket emlegetett az alapítványnak még idén juttatott 600 millió forintos állami támogatás kapcsán.

A kormányok változnak, a korábbi kulturális kormányzatnak mindent köszönünk, az országnak legyen boldog jövője, Kárpát-medencei testvéreinknek pedig üzenjük: folytatjuk tovább – ilyen gondolatokat osztott meg az idei, 9. Kurultajon Bíró András Zsolt. A Magyar Turán Közhasznú Alapítvány elnöke köszöntő beszédében hozzátette, közösségük nem zsoldossereg, nem a pénz a fontos, a legnagyobb ünnepüket semmi áron nem engedik el, tartoznak ennyivel az ősöknek.