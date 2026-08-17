Vízibivalyt itató csikósokat és sámánnal szelfiző turistákat bőven láttunk az idei Kurultajon, tiszás képviselőkkel viszont nem találkoztunk

Kétévente a Kecskeméthez közeli pusztában gyűlnek össze a hun-türk tudatú „rokon nemzetek” prémsüveges képviselői, hogy hódoljanak az Attilla-kultusznak, lóháton birkózó, félmeztelen, izzadt férfiakat nézegessenek, táltoszenét hallgassanak, zsíros-olajos, cupákos magyar ételeket egyenek. A teljesen ingyenes, háromnapos esemény – amit idén augusztus 14–16. között rendeztek meg – a Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés Bugacpusztán. Szervezői Európa legnagyobb hagyományőrző eseményének nevezik, és a keleti nyitás politikájának hazai kirakathelyszíneként is értelmezhető volt, eddig mindenképpen.
A szervezők szerint egyébként a Kurultaj teljesen politikamentes,
A kormányváltással ezzel együtt megkérdőjeleződött a Kurultaj pénzügyi helyzete, lévén, hogy elveszítették kényelmes beágyazottságukat. Tarr Zoltán miniszter ráadásul vizsgálatot és esetleges jogi következményeket emlegetett az alapítványnak még idén juttatott 600 millió forintos állami támogatás kapcsán.
A kormányok változnak, a korábbi kulturális kormányzatnak mindent köszönünk, az országnak legyen boldog jövője, Kárpát-medencei testvéreinknek pedig üzenjük: folytatjuk tovább – ilyen gondolatokat osztott meg az idei, 9. Kurultajon Bíró András Zsolt. A Magyar Turán Közhasznú Alapítvány elnöke köszöntő beszédében hozzátette, közösségük nem zsoldossereg, nem a pénz a fontos, a legnagyobb ünnepüket semmi áron nem engedik el, tartoznak ennyivel az ősöknek.
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Mármint név szerint.
Lengyel, ősmagyar két jó barát.
Bíró András alapítványa korábban százmilliókat kapott a kormánytól a hagyományőrző fesztiváljára.
Újra összegyűlhetnek a hun és türk tudatú nemzetek képviselői.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium rendesen megtámogatja a „hun-türk tudatú” népek éves bugacpusztai sereglését.
Az Országgyűlés elnöke Bugacon, a Kurultajon beszélt arról, hogy a hagyományőrző rendezvényen „mindenki bölcsességet és önbizalmat meríthet”.